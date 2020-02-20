Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення Голос країни

Як прибрати рекламу зі смартфонів Xiaomi на MIUI: інструкція з фото

  • 191
Як позбутися реклами на Xiaomi та MIUI - фото 1
Як позбутися реклами на Xiaomi та MIUI

Кожен власник смартфона Xiaomi, коли віддає гроші за новий гаджет, купує не лише телефон, а й повноцінний банер з рекламою. Вона може надокучати, бісити й обурювати. Але вихід є: її можна відімкнути. Розповідаємо, як вимкнути рекламу на смартфонах Xiaomi на MIUI. Без реєстрації, СМС і ворожінь!

У компанії Xiaomi неодноразово наголошують на тому, що виробник практично нічого не заробляє з продажів смартфонів. Саме тому кожен із нас має можливість купити справжній ТОП за свої гроші. Єдине, що може засмутити, – наявність реклами. Вона з'являється у "рідних" додатках, може вилізати на екрані блокування та й взагалі будь-де. Як виключити рекламу на смартфонах Xiaomi, читайте далі!

Варте уваги: Переоцінений Xiaomi Mi10: п'ять вагомих причин не купувати смартфон у 2020 році

Персональна реклама. Як її прибрати: Зайдіть у "Налаштування" – "Конфіденційність" – "Рекламні сервіси" – "Персональна реклама". Виробник зазначає, що кількість рекламних банерів не скоротиться, але ми вже зробили малий крок, аби Xiaomi менше стежила за нами.

Як прибрати рекламу зі смартфонів Xiaomi на MIUI: інструкція з фото - фото 387143

Реклама в утиліті БЕЗПЕКА. Навіть тут можна знайти рекламний банер. Як прибрати: натискаємо на коліщатко та прибираємо галочку з пункту "Отримувати рекомендації".

Як прибрати рекламу зі смартфонів Xiaomi на MIUI: інструкція з фото - фото 387144

І взагалі, якщо десь у налаштуваннях побачите словосполучення "Отримувати рекомендації" – деактивуємо цю можливість.

Видалення реклами у теках. Для того, аби прибрати рекламні банери у теках потрібно відкрити її: перейти в меню налаштування, натиснувши на неї й деактивувати пункт "Рекомендації".

Реклама у "Музиці". Рідний плеєр кишить рекламою, тож її потрібно вимикати відразу ж. Заходимо у "Налаштування" – "Розширені налаштування" – "Отримувати рекомендації". Вимикаємо до бісової матері. Готово!

Як прибрати рекламу зі смартфонів Xiaomi на MIUI: інструкція з фото - фото 387145

Додаток ЗАВАНТАЖЕННЯ. Тут теж гніздиться достатньо реклами, яку можна прибрати у кілька кліків. Заходимо у "Налаштування" – "Показувати рекомендований зміст". Прибираємо галочку. Видихаємо з полегкістю.

Провідник MIUI. Ця програма зручна та крута, але теж не обійшлося без реклами. Для того, щоб її прибрати заходимо у "Налаштування" – "Про програму" – "Рекомендації". Прибираємо галочку. Ура!

Як прибрати рекламу зі смартфонів Xiaomi на MIUI: інструкція з фото - фото 387142

Mi-пульт. Якщо ви користуєтесь інфрачервоним датчиком на своєму смартфоні, то маєте знати, що іноді програма викидає не вельми приємні банери на весь екран. Як прибрати: "Налаштування" – "Сповіщення" – "Рекомендації".

Як прибрати рекламу зі смартфонів Xiaomi на MIUI: інструкція з фото - фото 387146

Маємо надію, що після цих простеньких маніпуляції реклама на смартфонах Xiaomi вас надокучати не буде. Якщо ж вона з'являється в окремих додатках – гляньте, чи немає там пункту "Рекомендації". Бережіть себе та не забувайте слухати Радіо МАКСИМУМ!

Читайте також: Як зекономити на покупці флагманського смартфона у 2020 році

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Переоцінений Xiaomi Mi10: п'ять вагомих причин не купувати смартфон у 2020 році
  • 17 лютого, 12:13
  • 1821
Як і з чим носити чоловічі штани джоггери: 10 модних ідей у фото
  • 16 лютого, 16:54
  • 568
Хто пройшов у фінал Нацвідбору на Євробачення 2020: усі фіналісти
  • 17 лютого, 16:00
  • 211
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології