Як прибрати рекламу зі смартфонів Xiaomi на MIUI: інструкція з фото

Кожен власник смартфона Xiaomi, коли віддає гроші за новий гаджет, купує не лише телефон, а й повноцінний банер з рекламою. Вона може надокучати, бісити й обурювати. Але вихід є: її можна відімкнути. Розповідаємо, як вимкнути рекламу на смартфонах Xiaomi на MIUI. Без реєстрації, СМС і ворожінь!

У компанії Xiaomi неодноразово наголошують на тому, що виробник практично нічого не заробляє з продажів смартфонів. Саме тому кожен із нас має можливість купити справжній ТОП за свої гроші. Єдине, що може засмутити, – наявність реклами. Вона з'являється у "рідних" додатках, може вилізати на екрані блокування та й взагалі будь-де. Як виключити рекламу на смартфонах Xiaomi, читайте далі!

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Персональна реклама. Як її прибрати: Зайдіть у "Налаштування" – "Конфіденційність" – "Рекламні сервіси" – "Персональна реклама". Виробник зазначає, що кількість рекламних банерів не скоротиться, але ми вже зробили малий крок, аби Xiaomi менше стежила за нами.

Реклама в утиліті БЕЗПЕКА. Навіть тут можна знайти рекламний банер. Як прибрати: натискаємо на коліщатко та прибираємо галочку з пункту "Отримувати рекомендації".

І взагалі, якщо десь у налаштуваннях побачите словосполучення "Отримувати рекомендації" – деактивуємо цю можливість.

Видалення реклами у теках. Для того, аби прибрати рекламні банери у теках потрібно відкрити її: перейти в меню налаштування, натиснувши на неї й деактивувати пункт "Рекомендації".

Реклама у "Музиці". Рідний плеєр кишить рекламою, тож її потрібно вимикати відразу ж. Заходимо у "Налаштування" – "Розширені налаштування" – "Отримувати рекомендації". Вимикаємо до бісової матері. Готово!

Додаток ЗАВАНТАЖЕННЯ. Тут теж гніздиться достатньо реклами, яку можна прибрати у кілька кліків. Заходимо у "Налаштування" – "Показувати рекомендований зміст". Прибираємо галочку. Видихаємо з полегкістю.

Провідник MIUI. Ця програма зручна та крута, але теж не обійшлося без реклами. Для того, щоб її прибрати заходимо у "Налаштування" – "Про програму" – "Рекомендації". Прибираємо галочку. Ура!

Mi-пульт. Якщо ви користуєтесь інфрачервоним датчиком на своєму смартфоні, то маєте знати, що іноді програма викидає не вельми приємні банери на весь екран. Як прибрати: "Налаштування" – "Сповіщення" – "Рекомендації".

Маємо надію, що після цих простеньких маніпуляції реклама на смартфонах Xiaomi вас надокучати не буде. Якщо ж вона з'являється в окремих додатках – гляньте, чи немає там пункту "Рекомендації". Бережіть себе та не забувайте слухати Радіо МАКСИМУМ!

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