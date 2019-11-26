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Як прибрати лід з замерзлого скла авто: дешевий засіб
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У зимовий період багато автовласників стикаються з замерзлим склом. Як впоратися з цієї задачею?
Є методи, за допомогою яких на ранок ви не будете витрачати час на видалення льоду з авто. З вечора пройдіться оцтом по всім скляним поверхням і на наступний ранок скло не буде захололим. Цей спосіб не потребує багато часу, а також грошових витрат.
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Існують і спеціальні засоби. Але вони не більш ефективні ніж оцет, бо він і лежить в їх основі. І вартість відповідно набагато більша. Також ви можете використовувати оцет і в літній час. Додайте його в бак для склоомивача і він допоможе впоратися з жиром і комахами, яких велика кількість влітку. Найбільше це допоможе тим, хто часто пересувається за містом. Також обробка оцтом допоможе вам уникнути заміни скла. Адже якщо ви будете використовувати гарячу воду, то можлива поява тріщини на лобовому склі. А як всім відомо, автомобіль з тріщиною на лобовому склі з боку водія не буде проходити технічний огляд, а значить і не буде допущений до дорожнього руху.
Використання оцту дозволить вам уникнути пошкоджень скляного покриття і тріщин. Також витративши небагато часу ввечері на обробку, ви будете економити його вранці, адже вам не доведеться прибирати іній.
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