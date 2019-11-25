Стало відомо, коли з'являться електронні водійські права

Українським водіям не потрібно буде носити з собою водійські права

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що в середині грудня українці зможуть користуватися електронними водійськими правами.

Про відповідну можливість, яка сподобається кожному водію, Федоров зазначив під час інтерв'ю Радіо Свобода.

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Для того, щоб використовувати документ потрібно буде завантажити додаток Дія. Власне, на ньому й зберігатимуться права та техпаспорт.

"Додаток вже тестується. Тобто я його вже бачив. Кожного дня у нас є зустрічі регулярні з нашими розробниками, з нашою командою. Тобто все на виході. Мені здається, що у перших числах грудня у нас буде вже все готово до релізу. Ми будемо чекати гарної нагоди для того, щоб провести таку велику презентацію, щоб багато людей про це дізналися. Я думаю, що це, можливо, буде на презентації «100 днів роботи уряду». Тобто це середина грудня. Але на початку грудня вже все буде готово", – сказав чиновник.

Достатньо буде відкрити додаток, аби показати права

Крім того, Федоров також зазначив, що рівень покриття України інтернетом доходить до 70%, і до 2022 року повинен становити 90-100%.

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