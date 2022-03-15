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війна

Як правило двох стін може врятувати життя під час вибухів

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Де сховатися в квартирі - фото 1
Де сховатися в квартирі / rudana

Бомбосховища через віддаленість не завжди можуть слугувати укриттями в разі небезпеки. А от "правило двох стін" може врятувати вам життя, якщо будинок зачепить вибуховою хвилею.

Зараз українці змушені ховатися від обстрілів в бомбосховищах і підвалах, але не всі укриття є безпечними. В такому випадку більш надійним порятунок стане ваш будинок, пише інстаграм bezdomnie.ua.

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Правило двох стін описує безпечне приміщення в будинку, в якому можна сховатися від пострілів і вибухів. Між людиною і вулицею має бути як мінімум дві стіни, а краще навіть більше. Перша стіна бере на себе силу вибуху: зруйнуватися може вікно або вся стіна. Друга стіна бере на себе осколки.

Таким чином, найбезпечнішим місцем в будинку є кімната за двома стінами від вулиці без вікон. Це може бути коридор, передпокій або ванна, якщо вона всередині квартири. А найнебезпечніші кімнати – бічні. Також небезпечно на верхніх поверхах.

Чи безпечно на сходових клітках – залежить від типу будинку. Монолітно-каркасні будинки мають сильні стіни і багато арматури, в них можна ховатися на сходовій клітці або в під'їзді. Але панельні будинки не такі стійкі.

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