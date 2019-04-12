Як правильно зважуватися: названо найпоширеніші помилки

Неправильне зважування часто спотворює вагу, засмучуючи тих, які намагаються скинути зайві кілограми. Професійний дієтолог, експерт з правильного харчування Катя Медушкіна розповіла у своєму Instagram, як це робити правильно, а також які поширені помилки зазвичай допускаються.

"Я завжди пояснюю клієнтам, що при схудненні вага не є головним критерієм. Це багатокомпонентний показник, який охоплює масу: кісткової тканини, м'язової тканини, жирової тканини, води, наповнення кишківника і сечового міхура", – розповіла фахівець.

І ще: Дієтологи назвали найпоширенішу помилку під час дієт

Медушкіна також пояснила, що зміна будь-якого з цих показників може впливати на вагу. Експерт порадила перевіряти себе по чек-листу, щоб не допускати перекосів і не втрачати свідомість.

Як не можна зважуватися:

Кожен день – тому що неможливо схуднути або набрати за добу стільки жиру. Результат може змінюватися через набряклість або відтоки рідини;

В гостях – бо побутові ваги можуть давати похибку до 2 кг;

Увечері – тому що їжа ще не перетравилася, а вода не вийшла;

У період менструації – зміни рівня гормонів до, під час і після викликають затримку рідини;

Після тренування і активного сексу – потовиділення призводить до значного зниження ваги.

Читайте також: Їжте та будьте здорові: 12 фактів про користь зелені