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Як правильно зважуватися: названо найпоширеніші помилки
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Неправильне зважування часто спотворює вагу, засмучуючи тих, які намагаються скинути зайві кілограми. Професійний дієтолог, експерт з правильного харчування Катя Медушкіна розповіла у своєму Instagram, як це робити правильно, а також які поширені помилки зазвичай допускаються.
"Я завжди пояснюю клієнтам, що при схудненні вага не є головним критерієм. Це багатокомпонентний показник, який охоплює масу: кісткової тканини, м'язової тканини, жирової тканини, води, наповнення кишківника і сечового міхура", – розповіла фахівець.
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Медушкіна також пояснила, що зміна будь-якого з цих показників може впливати на вагу. Експерт порадила перевіряти себе по чек-листу, щоб не допускати перекосів і не втрачати свідомість.
Як не можна зважуватися:
- Кожен день – тому що неможливо схуднути або набрати за добу стільки жиру. Результат може змінюватися через набряклість або відтоки рідини;
- В гостях – бо побутові ваги можуть давати похибку до 2 кг;
- Увечері – тому що їжа ще не перетравилася, а вода не вийшла;
- У період менструації – зміни рівня гормонів до, під час і після викликають затримку рідини;
- Після тренування і активного сексу – потовиділення призводить до значного зниження ваги.
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