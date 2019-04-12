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Ломаченко – Кролла Гра престолів

Дієтологи назвали найпоширенішу помилку під час дієт

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Найбільша помилка всіх дієт - фото 1
Найбільша помилка всіх дієт

Зима закінчилась і чимало людей вирішили нарешті сісти на дієту. Однак навіть серед різноманіття видів раціону, більшість охочих схуднути припускається однієї і тієї ж помилки. Американські дієтологи пояснили, що обов'язково потрібно робити під час дієт.

Науковці з Каліфорнійського університету пояснили, чому чимало дієт можуть бути недієвими і приносити шкоду для організму. Причина виявилась значно простішою, аніж можна було уявити.

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"Немає значення, якої конкретно дієти ви дотримуєтесь, якщо робите таку стратегічну помилку, як замала кількість вживання води", – наголошують дієтологи.

Вони також пояснили, що навіть, якщо дієта містить особливі коктейлі та напої, які повинні втамовувати спрагу і виводити заве з організму, то це не означає, що варто відмовлятись від води. Від водного балансу також залежить те, наскільки ефективним буде новий стиль харчування.

Водний баланс варто підтримувати, щоб схуднути - фото 320666
Водний баланс варто підтримувати, щоб схуднути

Варто пояснити, що сама вода також не здатна розв'язувати проблему схуднення, хоча дуже у цьому допомагає. А от комплексний підхід у поєднанні з правильним харчуванням справді принесе результат.

"Питання, які пов'язані із вживанням води, особливо актуальні для експериментальних дієт. Якщо ви сидите на дієтах з високим рівнем білків і вживаєте чимало м'яса, то вам життєво необхідний достатній об'єм води, адже можуть виникнути серйозні проблеми, приміром, з нирками", – пояснюють експерти

За будь-якої дієти варто не забувати пити воду - фото 320665
За будь-якої дієти варто не забувати пити воду

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Джерело: newsyou
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