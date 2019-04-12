Дієтологи назвали найпоширенішу помилку під час дієт

Зима закінчилась і чимало людей вирішили нарешті сісти на дієту. Однак навіть серед різноманіття видів раціону, більшість охочих схуднути припускається однієї і тієї ж помилки. Американські дієтологи пояснили, що обов'язково потрібно робити під час дієт.

Науковці з Каліфорнійського університету пояснили, чому чимало дієт можуть бути недієвими і приносити шкоду для організму. Причина виявилась значно простішою, аніж можна було уявити.

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"Немає значення, якої конкретно дієти ви дотримуєтесь, якщо робите таку стратегічну помилку, як замала кількість вживання води", – наголошують дієтологи.

Вони також пояснили, що навіть, якщо дієта містить особливі коктейлі та напої, які повинні втамовувати спрагу і виводити заве з організму, то це не означає, що варто відмовлятись від води. Від водного балансу також залежить те, наскільки ефективним буде новий стиль харчування.

Водний баланс варто підтримувати, щоб схуднути

Варто пояснити, що сама вода також не здатна розв'язувати проблему схуднення, хоча дуже у цьому допомагає. А от комплексний підхід у поєднанні з правильним харчуванням справді принесе результат.

"Питання, які пов'язані із вживанням води, особливо актуальні для експериментальних дієт. Якщо ви сидите на дієтах з високим рівнем білків і вживаєте чимало м'яса, то вам життєво необхідний достатній об'єм води, адже можуть виникнути серйозні проблеми, приміром, з нирками", – пояснюють експерти

За будь-якої дієти варто не забувати пити воду

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