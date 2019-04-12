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Дієтологи назвали найпоширенішу помилку під час дієт
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Зима закінчилась і чимало людей вирішили нарешті сісти на дієту. Однак навіть серед різноманіття видів раціону, більшість охочих схуднути припускається однієї і тієї ж помилки. Американські дієтологи пояснили, що обов'язково потрібно робити під час дієт.
Науковці з Каліфорнійського університету пояснили, чому чимало дієт можуть бути недієвими і приносити шкоду для організму. Причина виявилась значно простішою, аніж можна було уявити.
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"Немає значення, якої конкретно дієти ви дотримуєтесь, якщо робите таку стратегічну помилку, як замала кількість вживання води", – наголошують дієтологи.
Вони також пояснили, що навіть, якщо дієта містить особливі коктейлі та напої, які повинні втамовувати спрагу і виводити заве з організму, то це не означає, що варто відмовлятись від води. Від водного балансу також залежить те, наскільки ефективним буде новий стиль харчування.
Варто пояснити, що сама вода також не здатна розв'язувати проблему схуднення, хоча дуже у цьому допомагає. А от комплексний підхід у поєднанні з правильним харчуванням справді принесе результат.
"Питання, які пов'язані із вживанням води, особливо актуальні для експериментальних дієт. Якщо ви сидите на дієтах з високим рівнем білків і вживаєте чимало м'яса, то вам життєво необхідний достатній об'єм води, адже можуть виникнути серйозні проблеми, приміром, з нирками", – пояснюють експерти
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