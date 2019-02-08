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Гід по стилю: як чоловікам одягатися і виглядати молодшими після 40
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Багато чоловіків теж хочуть добре виглядати після 40 років, тому читай у щотижневій стильній рубриці від Радіо МАКСИМУМ практичні поради, які варто дотримуватися, щоб виглядати молодшим.
Зазвичай питанням вічної молодості стурбовані жінки. Але іноді думка про те, як виглядати молодшим, з’являється і у чоловіків. Бажання "омолодитися" може бути пов'язане з професією, змінами в особистому житті або компанія молодих друзів. Та й просто з прагненням привести свій образ у відповідність з самовідчуттям, а не з цифрою у паспорті.
І ще: Гід по стилю: як правильно та стильно одягатися повним чоловікам
Чоловік, який виглядає на свій вік або молодшим – це чоловік, одягнений зі смаком і класично. Тобто в образі повинна переважати простота і максимальна наближеність до класики. Якщо ми говоримо про чоловіка, далекого від сфери моди і шоу-бізнесу, то у його гардеробі не повинно бути нічого відвертого і кричущого.
Хороша мотивація ;) Чоловік, який здатний виглядати молодо після 45 років, користується особливою прихильністю серед красунь.
До 30-ти років одягайся на свій вік, а далі вже варто запозичати ідеї для образу з молодіжного мейнстріму, але при цьому робити це потрібно дуже акуратно, щоб не виглядати безглуздо.
Підбирай правильний колір одягу
Зараз в моді яскраві відтінки, але якщо тобі подобається класичний сірий, то й носи його спокійно. Головне – не мода, а то, як ви виглядаєш. Не на кожному кольоровий костюм виглядає ідеально. Іноді класика виглядає набагато привабливіше.
Дотримуйся дрес-кода
Дрес-код тепер не настільки вимогливий, і все ж він присутній. Завжди думай, що і куди одягнути. Якщо це ділова зустріч, то обов'язково підбери костюм і краватку. Якщо пікнік – одягай щось легке. Ідеальний образ на кожен день – стиль смарт кежуал. Адже сорочка з джемпером, джинси, оксфорди і пальто – завжди в тренді!
Не забувай про дзеркало
Як тільки ти одягнувся, потрібно подивитися на себе в дзеркало і оцінити загальний вигляд. Звертати увагу необхідно саме на весь комплект. Навіть якщо у тебе модне взуття, шикарні штани, дорогий і стильний піджак, це ще не означає, що всі речі гармонують між собою.
Лайфхак. Щоб перевірити вдале поєднання – надішли фото свого лука дружині чи подрузі. Якщо все підібрано вдало, друга половинка неодмінно дасть "добро".
Не нехтуй повністю модою
Не потрібно йти проти всіх і повністю покладатися тільки на класику. Якщо тобі не подобається сучасна чоловіча мода, не обов'язково впадати в опозицію – ти не один такий. Нинішня чоловіча мода не подобається переважній більшості наших чоловіків. Поклоняючись класиці, просто поєднуй новий і класичний стилі. Ось побачиш, виглядає це досить цікаво.
Фізичні навантаження і спорт
Не існує віку, в якому пізно починати займатися спортом. Так, у 40 років професійний рівень тобі вже не світить, але якщо грамотно підійти до тренувань і рівню фізичного навантаження, можна досягти вражаючих результатів. При цьому зовсім не обов'язково днями і ночами пропадати у тренажерному залі. Вкрай сприятливо на твоїй зовнішності відобразяться навіть просто регулярні прогулянки або пробіжки. Фізичні навантаження дозволяють позбутися від надлишків жиру, поліпшити поставу і обмін речовин, привести у тонус м'язи. А також приємно вплинуть на шкіру і колір обличчя.
ТОП-3 помилки "омолоджування",
які допускають чоловіки
- Фарбування волосся. Як правило, чоловіки соромляться довіритися професіоналу або і зовсім вважають це непотрібним, тому купують фарбу в магазині і фарбують волосся самостійно. Більшість з них не розуміє, що обраний ними відтінок барвника ніяк не поєднується ні з кольором шкіри, ні з кольором брів або щетини. У результаті вони виглядають неприродно, а вчасно підфарбувати коріння не доходять руки.
- Штучна засмага. З року в рік рекламні кампанії переконують нас, що засмагла шкіра здатна творити чудеса: візуально зменшувати тіло на один розмір, приховувати недоліки шкіри та виглядати свіжим. І все це дійсно так, якщо йдеться про природну засмагу. Замість цього в хід йдуть солярій і автозасмага. У результаті на вулицях можна зустріти людей з помаранчевим відтінком шкіри, який не тільки не омолоджує, а й виглядає без смаку і кумедно.
- Вибір одягу. У спробах виглядати молодше багато чоловіків допускають помилки з вибором одягу. Наприклад, віддають перевагу речам, що не відповідають розміру. Так, часто вибір лягає на обтягуючі футболки і піджаки, які ледь застібаються в області живота.
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