Як правильно зберігати яйця: фермер здивував мережу поясненням (відео)

Інколи навіть для звичайних речей потрібна інструкція, і в таких випадках на допомогу приходять професіонали своєї справи. Цього разу фермер показав людям, що вони весь час неправильно зберігали яйця.

Знайомтесь, Ной Янг – американський фермер, який активно веде профіль у Тікток, де ділиться своїми буднями. Нещодавно він зняв вірусний ролик, у якому показує, як потрібно зберігати яйця, щоб вони довше були свіжими. Думаєте, що вас вже нічим не здивувати? А от і ні, бо ви точно робили це не так.

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Ной пояснює, що кожне яйце має тупий та загострений кінець. Саме у тупому є повітряна подушка, яка затримує бактерії (ту ж сальмонелу), щоб вони не потрапляли у жовток. Тож тримати їх у традиційному положенні, як вони продаються у магазинах, не найкращий варіант. Фермер радить зберігати яйця загостреним кінцем вниз. Тому не дивно, що ролик зібрав понад 2 мільйони переглядів та змусив людей йти до своїх холодильників.

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