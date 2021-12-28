Як правильно зберігати різні продукти під час новорічних свят

Під час новорічно-різдвяного періоду у нашому холодильнику помітно збільшується кількість харчів. Тож саме час поділитися лайфхаками, які допоможуть продовжити термін зберігання їжі.

В основному ми викидаємо залишки їжі через те, що вийшов термін придатності. А деякі салати навіть у холодильнику не можуть довго зберігатися, пише The Sun. Щоб зменшити обсяги викинутої їжі після святкових застіль, слід знати кілька хитрощів.

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Як правильно зберігати продукти

Не тримайте помідори у холодильнику, це може негативно позначитися на їхній текстурі та смаку.

Ніколи не зберігайте картоплю й цибулю разом. Річ у тому, що цибуля дуже соковита і з неї почне випаровуватися волога, через яку картопля може почати гнити.

Моркву можна тримати у холодильнику, поклавши в банку з водою. Таким чином, вона довше залишатиметься хрусткою. Цей спосіб підходить і для зберігання салату, петрушки та інших трав. Достатньо налити на дно банки води та поставити в холодильник.

Обернувши фольгою верхню частину гілки бананів, можна уповільнити їх дозрівання на кілька днів. Тобто вони довше зберігатимуть свою свіжість та смак.

Сир можна загорнути у папір, що допоможе зберегти його значно довше. Можна використовувати й пластикову упаковку, але після неї сир може мати неприємний післясмак.

Використовуйте морозильну камеру не лише для тіста та м'яса. Не всі знають, що яйця, молоко, борошно та зелень теж можна заморожувати, що значно подовжить термін їх зберігання.

Використовуйте залишки продуктів максимально ефективно. Після приготування святкових страв зазвичай залишається багато невикористаних овочів та трав. Не варто відразу їх викидати. Шматочки моркви, цибулі, гриби, зубчики часнику та стеблинки трав та листя салату складіть у пакет і заморозьте. Пізніше їх можна використовувати для приготування смачного бульйону.

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