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Вагомі причини щодня їсти насіння гарбуза

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Насіння гарбуза слід їсти регулярно - фото 1
Насіння гарбуза слід їсти регулярно

Цей різновид насіння – один з найпопулярніших у нашій країні. Тому ми й розповідаємо, чому надзвичайно корисно регулярно їсти насіння гарбуза.

Допомагає при артриті. Гарбузове насіння містить жирні кислоти на кшталт Омега-3 і Омега-6, які не тільки приносять полегшення від болю при артриті, але і знижують ризик розвитку цієї хвороби.

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Допомагає при схудненні. Це чудове джерело харчових білків, які здатні приборкати голод. У гарбузовому насінні міститься залізо, яке допомагає зберігати високий рівень енергії та захищає від голодних спазмів, через які ми накидаємося на солодощі.

Покращує травлення. Це насіння створює діуретичний ефект, тобто виступає у ролі сечогінних препаратів. Отже, воно полегшує дискомфорт в області сечового міхура. У насінні містяться амінокислоти, які є антибактеріальними агентами в справі боротьби з паразитичними черв'яками кишківника.

Допомагає при діабеті. Гарбузове насіння сприяють кращому контролю рівня цукру в крові. Воно регулює виробництво інсуліну.

Насіння гарбуза надзвичайно корисне для здоров'я - фото 341604
Насіння гарбуза надзвичайно корисне для здоров'я

Запобігає депресії. Насіння – хороший засіб профілактики депресій, адже воно контролює гормональний дисбаланс. У ньому містяться певні амінокислоти, які відповідають за гормони, які відіграють важливу роль у регулюванні поведінки, поліпшення якості сну та настрою.

Зберігає здоров'я простати. Чоловікам потрібно регулярно вживати гарбузове насіння, оскільки воно підтримує здоров'я передміхурової залози завдяки цинку, який міститься в ньому.

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Джерело: Medikforum
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