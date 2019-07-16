Як обрати кавун без нітратів: головні секрети

До старту кавунового сезону ще майже місяць, але на ринках вже можна знайти такі бажані ранні кавуни. Як обрати хороший кавун?

Медики рекомендують не спокушатися на ранні ягоди, але, якщо вже терпіти немає сили, ретельно вибирайте плід.

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Головна небезпека ранніх кавунів – нітрати, вони не мають смаку або присмаку, тому відчути небезпеку дуже складно. Але варто звертати увагу на деякі характерні ознаки, які вкажуть на шкідливі речовини, а щоб остаточно переконатися в безпеці ягоди можна провести кілька простих тестів у домашніх умовах.

Вказувати на те, що конкретний кавун безпечний має жовта плямочка на одному з його боків, вона свідчить про те, що плід довго стикався цим місцем з землею, поки ріс, тому, логічно, що ніякими прискорювачами зростання його не накололи. При стисканні кавуна він має видавати тихий, ледь чутний тріск, а смуги на ньому мають бути добре виражені. Перед покупкою бажано трохи подряпати плід нігтем: якщо ягода вирощена в натуральних умовах, шкірка легко буде здиратися, а не продавлюватися усередину.

Є також кілька простих способів визначити безпеку кавуна в домашніх умовах. Просто опустіть кавун у воду (якщо, звичайно, він не надрізаний) безпечний плід має триматися на воді, а при високій кількості нітратів він опуститься на дно. Якщо кавун надрізали вже на ринку, розріжте його далі на часточки і подивіться на зрізи. У безпечному кавуні вони не можуть бути рівними.

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