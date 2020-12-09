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Як правильно заводити машину зимою: автогонщик дав корисні поради українським водіям

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Як правильно заводити машину зимою: автогонщик дав корисні поради українським водіям - фото 1

Відомий автогонщик і волонтер Олексій Мочанов розповів, як правильно заводити автомобіль у мороз. Експерт радить українцям не прогрівати свої машини.

За словами Олексія Мочанова, після того, як завели авто і пройшло пару хвилин, можна потихеньку їхати, щоб вона нагрівалася під навантаженням.

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"Завели, пару-трійку хвилин обтрусили сніг – і потихеньку поїхали нагрівати під навантаженням весь автомобіль. За ніч охолола вся машина, а не тільки мотор з салоном. Стояти і торохтіти на місці – неефективно. А їхати потім на замерзлій машині, як на прогрітій – це ламати автомобіль і вкорочувати йому термін служби", – зазначив експерт.

Він також дав корисні поради для тих автомобілістів, у яких автоматична коробка передач. Мочанов радить увімкнути режим Drive і утримувати ногу на гальмі, щоб машина постояла в такому положенні 20-30 секунд перед тим, як рушить з місця.

Також він нагадав, щоб водії не забули залити в авто зимовий склоомивач. Це потрібно було ще зробити до початку морозів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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