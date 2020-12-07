Експерти розповіли, чому не варто мити автомобіль взимку

Думки фахівців на тему мити чи не мити свій автомобіль в зимовий період розділилися. Є ті, хто вважає, що машину потрібно мити обов'язково в будь-який час року, а є ті, хто наполягає на тому, що така турбота тільки шкодить авто.

Чистий автомобіль безсумнівно радує око, особливо після їзди по брудних і мокрих вулицях. Однак експерти стверджують, що лакофарбове покриття сильно страждає через те, що машину з холодної вулиці заганяють в тепле приміщення автомийки. Різкий перепад температур може привести до появи тріщин.

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Після мийки у таких тріщинах майже завжди залишається вода, яка на морозі перетворюється на лід, розширюється і збільшує проблеми з покриттям. Гумові ущільнювачі дверей, багажника, люків, в тому числі і паливного бака також мають здатність зберігати вологу, яка після миття миттєво примерзає.

Як варіант – потрібно дати автомобілю після мийки висохнути як слід і знайти сервіс біля гіпермаркету з підземним паркінгом. Також варто залишити автомобіль після мийки на деякий час на сервісі. Якщо температура повітря впала нижче -10 градусів – перенесіть мийку на інший день і обмежтеся тільки чищенням.

Чистити автомобіль у зимовий час потрібно обов'язково, щоб його було видно на дорозі під час негоди. Фари, відбивачі, номерні знаки – в першу чергу.

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