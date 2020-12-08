Футболіст Арсеналу розбив свій новенький Ґелендеваґен: момент аварії потрапив на відео

Півзахисник футбольного клубу Арсенал Джо Віллок потрапив у досить нестандартну ДТП, яка трапилася з його вини. Найцікавіше, що інцидент стався на ідеально рівній та порожній дорозі.

Як видно з ролика, Джо Віллок рухався по трасі за кермом свого новенького Ґелендеваґена, і все було спокійно до одного моменту – швидкісного входження в поворот. 21-річний водій, мабуть, забув, що сидить не за кермом суперкара, а величезного позашляховика, який не такий вже й маневрений.

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В результаті, футболіст не вписався в поворот і зачепив нерівне узбіччя. Удар був такої сили, що у Mercedes G63 відлетіло колесо. Далі позашляховик починає "носити" по дорозі, він направляється в сторону металевої огорожі, потім з'їжджає на узбіччя в сторону дерев. Відео події з реєстратора автомобіля опублікував в мережі чоловік, якого футболіст обігнав на великій швидкості, з'їхав з автостради через три смуги і, не зменшуючи темпу, намагався вписатися в поворот.

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