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Як правильно їсти желе: відео з хлопчиком стало хітом мережі

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Хлопчик показав, як правильно їсти желе - фото 1
Хлопчик показав, як правильно їсти желе / Marketing Land

Веселий татусь вирішив зняти звичайне відео з дітьми, однак лайфхак 8-річного сина з желе зробив ролик вірусним. Навряд чи це комусь захочеться повторити, але побачити варто!

На платформі Reddit користувач з ніком PinkSteam поділився відео блогера Batdad, який перевдягається у Бетмена та знімає веселі записи з дітьми. Однак цей допис стрімко підкорив тренди, зібравши понад 45 тисяч переглядів та більш як 600 коментарів.

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А все тому, що на відео татусь запитує у сина, навіщо йому ніж для желе, адже його сестра спокійно їсть десерт ложкою. Хлопчик відповідає, що робить так все своє довге життя – 8 років. Врешті настає ключовий момент: син витягує желе з упаковки на тарілку та одним рухом поглинає. Здається, навіть реальний Бетмен був би шокованим від такого.

Kid just want to eat his jello from r/Unexpected

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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