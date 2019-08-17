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Ці собаки не знають, що таке особистий простір: кумедні фото
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Собаки постійно змагаються із котами за звання улюбленців мережі, тому часто їхні витівки змушують сміятись та вмикати камеру телефона. А ці домашні улюбленці настільки люблять господарів, що завжди хочуть бути дуже близько. Зацініть!
Собаки вважаються найкращими друзями людини, адже є неймовірно відданими та хорошими тваринами. Однак і в них бувають свої приколи, приміром, бажання завжди бути поряд, так близько, як це тільки можливо. Знайомтесь з собаками, які не підозрюють про існування персонального простору.
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