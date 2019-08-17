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Ці собаки не знають, що таке особистий простір: кумедні фото

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Собаки, які надто близько - фото 1
Собаки, які надто близько

Собаки постійно змагаються із котами за звання улюбленців мережі, тому часто їхні витівки змушують сміятись та вмикати камеру телефона. А ці домашні улюбленці настільки люблять господарів, що завжди хочуть бути дуже близько. Зацініть!

Собаки вважаються найкращими друзями людини, адже є неймовірно відданими та хорошими тваринами. Однак і в них бувають свої приколи, приміром, бажання завжди бути поряд, так близько, як це тільки можливо. Знайомтесь з собаками, які не підозрюють про існування персонального простору.

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Ці собаки не знають, що таке особистий простір: кумедні фото - фото 348238

Ці собаки не знають, що таке особистий простір: кумедні фото - фото 348239

Ці собаки не знають, що таке особистий простір: кумедні фото - фото 348240

Ці собаки не знають, що таке особистий простір: кумедні фото - фото 348241

Ці собаки не знають, що таке особистий простір: кумедні фото - фото 348242

Ці собаки не знають, що таке особистий простір: кумедні фото - фото 348243

Ці собаки не знають, що таке особистий простір: кумедні фото - фото 348244

Ці собаки не знають, що таке особистий простір: кумедні фото - фото 348245

Ці собаки не знають, що таке особистий простір: кумедні фото - фото 348246

Ці собаки не знають, що таке особистий простір: кумедні фото - фото 348247

Ці собаки не знають, що таке особистий простір: кумедні фото - фото 348248

Ці собаки не знають, що таке особистий простір: кумедні фото - фото 348249

Ці собаки не знають, що таке особистий простір: кумедні фото - фото 348250

Ці собаки не знають, що таке особистий простір: кумедні фото - фото 348251

Ці собаки не знають, що таке особистий простір: кумедні фото - фото 348252

Ці собаки не знають, що таке особистий простір: кумедні фото - фото 348253

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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