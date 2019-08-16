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Реакція брутального чоловіка на подарованого йому цуценя зворушила мережу

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Кадр з відео - фото 1
Кадр з відео

В інтернеті набирає популярність відео реакції чоловіка на подарованого йому маленького собаку. Цей ролик зворушує до сліз!

Цей ролик з'явився на YouTube напередодні і набрав вже більше 175 тисяч переглядів. На кадрах показано, як чоловікові вручають коробку з цуценям німецької вівчарки.

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Побачивши вихованця, він розчулився, взяв малюка на руки і притиснув до щоки. Щасливий власник тварини обіймав цуценя, цілував його в маківку і навіть плакав від радості. На відео чутно, як син чоловіка говорить йому телефоном, що любить його, а той відповідає йому взаємністю.

Користувачі мережі залишили під роликом безліч коментарів: "Схоже, цей пес щасливчик вирушив у будинок мрії. Сподіваюся, ви будете приємно проводити час разом", "Я теж плачу і вітаю з придбанням цуценя!", "Це було так зворушливо. Спочатку він тримався як брутальний мужик, а потім розтанув", "Сподіваюся, вони проведуть багато щасливих років разом", "Чорт! Я тепер плачу. Миле відео!".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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