Як правильно їсти ягоди в літню спеку

У яких ягодах найбільше вітамінів і як правильно їсти їх влітку, читайте нижче.

Ягоди годжі. У цих ягодах багато антиоксидантів: речовин, що борються з вільними радикалами. Але це не єдина перевага.

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У ягодах годжі і вишні, наприклад, міститься мелатонін (речовина, що регулює цикл сон-неспання). Їх можна використовувати для поліпшення сну без будь-яких негативних наслідків для організму.

Чорна смородина. Чорна смородина знімає синдром втоми очей при тривалій роботі за комп'ютером. Вона містить пігмент антоціан, що надає темно-синій колір (є так само в чорниці, голубиці, чорноплідній горобині, чорному винограді). Ця речовина не утворюється в організмі і має надходити разом з їжею.

Малина. Смачна і корисна ягода з високою антиоксидантною активністю: 350 одиниць на чашку. Вона містить саліцилову кислоту, що має жарознижувальні властивості, велику кількість міді, яка допомагає боротися зі стресами і депресією, фітонциди, що знищують вірус золотистого стафілокока, дріжджі і цвілеві гриби. Малина не втрачає своїх властивостей після термічної обробки.

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