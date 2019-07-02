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Медики розповіли, кому не варто зловживати ківі

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Якщо щодня їсти занадто багато ківі, можна заробити дерматит - фото 1
Якщо щодня їсти занадто багато ківі, можна заробити дерматит / Girls.Secrets

Ківі дійсно дуже корисний і поживний фрукт, але, на жаль, і у нього є свої недоліки. Дізнайтеся, кому не рекомендують їсти ківі.

Для декого ківі може стати причиною алергічної реакції. Часто у тих, то їсть ківі в занадто великих кількостях, розвивається перехресна сенсибілізація і різні типи алергії.

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Яким би не був корисний ківі, зловживати цим фруктом все ж не варто. На день можна з'їдати не більше трьох штук. Переїдання ківі може привести до появи набряків, а в окремих випадках і до анафілаксії. Часто крім набряклості, занадто велика кількість ківі може спровокувати астму, висип, почервоніння шкіри і подразнення слизової ротової порожнини. Іноді на тлі зловживання ківі розвивається синдром харчової алергії, в такому стані у людини набрякають губи, язик і слизова, в роті з'являються відчуття поколювання і свербіння.

Їсти ківі треба в міру - фото 337699
Їсти ківі треба в міру

Якщо щодня їсти занадто багато ківі, можна заробити і дерматит. Підшлункова залоза також може гостро відреагувати на переїдання ківі. Калій, вітаміни С і Е у великих дозах можуть призвести до зміни рівня тригліцеридів в крові, що в наслідку негативно позначиться на роботі підшлункової залози.

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Джерело: kleo
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