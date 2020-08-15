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Як правильно їсти спагеті: кумедне відео

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Веселий спосіб їсти спагеті - фото 1
Веселий спосіб їсти спагеті

Тема правильного поїдання макаронів викликає чимало питань та зусиль з боку поціновувачів спагеті. Річ у тому, що вдома можна дозволити собі будь-який спосіб, але на публіці є свої правила. Однак ця бабуся показала найкращий варіант, який точно змусить сміятись.

На платформі Reddit користувач з ніком tasty_iron поділився кумедним відео, яке мало б навчити правильно їсти макарони. За лічені години допис зібрав понад 33 тисячі балів та більше як 200 коментарів.

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А все тому, що головна героїня спершу бере виделку та ложку, як і має бути, а тоді провертає геніальний трюк з вухами. Звісно ж, на публіці чи в мандрівках Італією такий варіант не викличе захоплення, але настрій підняти точно може. Головне: робити все максимально серйозно! Як жартують коментатори, така бабуся потрібна кожному.

This is the correct way to eat spaghetti. from r/Unexpected

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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