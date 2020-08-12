Блогерка показала новий кулінарний шедевр з огірком, який шокує людей

Американська відеоблогерка De’arra Taylor змусила людей замислитись над своїми смаковими вподобаннями, а все через несподіване поєднання з маринованим огірком.

24-річна американська блогерка De’arra Taylor активно веде не лише свій профіль Youtube, де у неї мільйонна аудиторія, а й акаунт у Twitter. Там дівчина регулярно ділиться майже всім, що трапляється у її житті. Тож не винятком стало і несподіване відкриття того, що маринований огірок можна комбінувати із солодощами.

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Тейлор опублікувала фото дивного смаколика, який складається з маринованого огірка у солодкій ваті. Такий шедевр кулінарії припав до душі блогерці, а от коментатори розділились на два табори: шоковані від того, що таке огидна річ взагалі існує, і ті, хто тепер прагне скуштувати цю "закуску".

cotton candy pickle really slap pic.twitter.com/A6uUhjM4Dy — De'arra Taylor (@dearra) August 7, 2020

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