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Ці соковиті мандарини насправді не те, чим здаються

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Ці соковиті мандарини насправді не те, чим здаються - фото 1

Поки хтось умисно створює оптичні ілюзії, то вчителька з в'єтнамської школи вирішила дивувати своїми фруктоподібними булочками. Так, це насправді зовсім не мандаринки!

Кондитер-аматор з В'єтнаму Ле Туй привертає увагу мережі своїми дуже реалістичними булочками. Жінка, яка працює вчителькою у найбільшому місті країни Хошимін, вже доволі відома серед кондитерської спільноти завдяки тортам з желе і бобів. Але нещодавно їй вдалось здивувати новинкою – мандаринками, які можуть стати частиною бутерброду.

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Талановита кондитерка розповіла, що така ідея з'явилась після того, як вона побачила, що схожі речі робить один сингапурець, що просувати свій платний курс.

Ці соковиті мандарини насправді не те, чим здаються - фото 420145

Звісно ж, дозволити собі таке навчання Ле Туй не могла, зате вправно скористалась мережею, а також набила чимало синців у вигляді провальних спроб, щоб створити свій ідеальний рецепт.

Ці соковиті мандарини насправді не те, чим здаються - фото 420147

"Я зробила майже 100 видів тортів, але ніколи не мала стільки невдалих спроб, як з цими булочками. Я зіпсувала все понад 20 разів, булочки виходили деформованими та зморщеними, тому я викидала їх і щоразу плакала", – зізнається жінка. Зате тепер її випічка і справді вражає.

Ці соковиті мандарини насправді не те, чим здаються - фото 420146

До слова, не лише цитрусові навчилась пекти Ле Туй, а й навіть картоплю.

Ці соковиті мандарини насправді не те, чим здаються - фото 420149
Ці соковиті мандарини насправді не те, чим здаються - фото 420148

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Джерело: odditycentral
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