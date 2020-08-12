Ці соковиті мандарини насправді не те, чим здаються

Поки хтось умисно створює оптичні ілюзії, то вчителька з в'єтнамської школи вирішила дивувати своїми фруктоподібними булочками. Так, це насправді зовсім не мандаринки!

Кондитер-аматор з В'єтнаму Ле Туй привертає увагу мережі своїми дуже реалістичними булочками. Жінка, яка працює вчителькою у найбільшому місті країни Хошимін, вже доволі відома серед кондитерської спільноти завдяки тортам з желе і бобів. Але нещодавно їй вдалось здивувати новинкою – мандаринками, які можуть стати частиною бутерброду.

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Талановита кондитерка розповіла, що така ідея з'явилась після того, як вона побачила, що схожі речі робить один сингапурець, що просувати свій платний курс.

Звісно ж, дозволити собі таке навчання Ле Туй не могла, зате вправно скористалась мережею, а також набила чимало синців у вигляді провальних спроб, щоб створити свій ідеальний рецепт.

"Я зробила майже 100 видів тортів, але ніколи не мала стільки невдалих спроб, як з цими булочками. Я зіпсувала все понад 20 разів, булочки виходили деформованими та зморщеними, тому я викидала їх і щоразу плакала", – зізнається жінка. Зате тепер її випічка і справді вражає.

До слова, не лише цитрусові навчилась пекти Ле Туй, а й навіть картоплю.

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