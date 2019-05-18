Чому яблука необхідно їсти щодня

Чому яблука потрібно їсти кожен день

Медики з Данії розповіли, чому яблука обов'язково щодня їсти кожному. Виявилось, що популярний фрукт має чимало корисних властивостей, про які ви не здогадувалися.

Мікробіологи з одного з університетів Данії дійшли до висновку, що щоденне вживання яблук дозволяє підтримувати травлення у нормі. А все через те, що цей популярний фрукт має чимало корисних бактерій, які мешкають у кишківнику.

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"Якщо кожного дня споживати хоча б одне яблуко, то в шлунку побільшає корисних бактерій. А це покращить імунітет та метаболізм", – пояснює дієтолог Йохан Вольський.

Це підтвердив і експеримент за участю лабораторних мишей, яким щодня давали їжу на основі яблук. Врешті, у них покращився кислотно-основний баланс у кишківнику. Також не варто забувати про значний вміст пектину, який позитивно впливає на рівень холестерину в крові, а й також допомагає позбутися токсичних речовин.

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