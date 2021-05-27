Як правильно використовувати сушарку для одягу: простий лайфхак

Чимало побутових речей можна використовувати значно краще, аніж ми звикли. І ця матуся демонструє, як вмістити більше речей на сушарці та не хвилюватись про праску.

Австралійська тіктокерка Лізл Елізабет активно ділиться зі світом цікавими лайфхаками для чистого та красивого помешкання, а також просто полегшує жіночі будні. У неї чимало відео з маленькими порадами, які можуть змінити життя. І ролик зі звичайною сушаркою для одягу можна вважати саме таким.

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Лізл може розмістити на сушарці приблизно 32 речі, що ускладнює процес прання, якщо його переносити на один день в тиждень. Але можна не лише випрати більше одягу, а й забути про нудне прасування. Для цього потрібно повісити на сушарку вішаки з вбранням, який лише витягли з пальної машини. У такому вигляді все сохне швидше і не мнеться.

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