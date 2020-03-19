Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Як правильно вигулювати собаку на карантині: відео

  • 30
Як вигуляти собаку на карантині - фото 1
Як вигуляти собаку на карантині

Коронавірус та самоізоляція змусили власників домашніх улюбленців почуватись не надто комфортно. Господарям собак дозволили вигулювати своїх тварин, але це доволі лячно, тож в мережі знайшли вихід з ситуації.

На платформі Reddit користувач з ніком dartmaster666 поділився епічним відео з прогулянки з улюбленцем в умовах карантину. За лічені години допис переглянули понад 13 тисяч осіб, а ще більше як сотня залишили коментарі.

І ще: Як виглядає робота вдома, коли є домашні улюбленці: веселі фото

Все тому, що цуцика вигулює не його власник, а...дрон. На питання "хто ж зняв це" коментатори пожартували, що це справа лап кота або ж іншого дрона. Все-таки, розвиток технологій дозволяє й справді не покидати домівку без вагомих причин.

Звісно ж, такий спосіб має і свої недоліки: хтось може вкрасти і дрон, і собаку, а з хаскі чи більшими породами таке точно не вдасться влаштувати.

When you're quarantined, but you still have to walk the dog. from r/nextfuckinglevel

Не знаєш, як провести карантин? Лови Круті фантастичні серіали, які варто побачити

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як зробити антисептик для рук у домашніх умовах: покрокова інструкція
  • 16 березня, 14:23
  • 2088
Карантин в Україні: ТОП гаджетів для комфортної роботи вдома
  • 16 березня, 15:13
  • 627
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2174001
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл