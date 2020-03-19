Як правильно вигулювати собаку на карантині: відео

Коронавірус та самоізоляція змусили власників домашніх улюбленців почуватись не надто комфортно. Господарям собак дозволили вигулювати своїх тварин, але це доволі лячно, тож в мережі знайшли вихід з ситуації.

На платформі Reddit користувач з ніком dartmaster666 поділився епічним відео з прогулянки з улюбленцем в умовах карантину. За лічені години допис переглянули понад 13 тисяч осіб, а ще більше як сотня залишили коментарі.

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Все тому, що цуцика вигулює не його власник, а...дрон. На питання "хто ж зняв це" коментатори пожартували, що це справа лап кота або ж іншого дрона. Все-таки, розвиток технологій дозволяє й справді не покидати домівку без вагомих причин.

Звісно ж, такий спосіб має і свої недоліки: хтось може вкрасти і дрон, і собаку, а з хаскі чи більшими породами таке точно не вдасться влаштувати.

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