Як правильно вибудувати раціон харчування після посту

Після посту не слід налягати на все, що є на столі

Більшість людей на Великдень влаштовують пишне застілля, яке триває кілька днів. Однак це не лише шкодить організму, а й підкреслює позитивний ефект, який досягався тижнями утримання.

Після тривалого обмеження раціону безконтрольний прийом їжі – це справжній шок для травної системи і всього організму.

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"Входити" у свій звичний раціон харчування потрібно поступово і обережно. У перші дні після припинення посту краще взагалі не вживати м'ясо і м'ясні продукти, оскільки вони будуть занадто "важкими" для травлення.

Не перевантажуйте свій організм після виходу з посту

Починати потрібно з нежирної риби, кисломолочних продуктів і яєць. Дієтологи рекомендують перші кілька тижнів поступово додавати до раціону по одному новому продукту або страви на день. За один місяць можна повністю і без серйозних наслідків увійти у звичний режим харчування.

Бережіть себе та пам'ятайте про те, що у всьому потрібно знати міру.

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