Ці продукти допомагають швидко схуднути

Літо ніхто не скасовував, тому чимало людей вже взялись за свою фігуру. Однак фахівці не радять сідати на суворі дієти, адже важливо просто наповнювати тарілку корисними продуктами. Які смаколики дозволяють позбутись зайвих кілограмів – читайте далі.

Дієтологи назвали кілька продуктів, які повинні бути в раціоні тих, хто хоче схуднути. Всього чотири смаколики дозволять кардинально не змінювати харчові вподобання, але скидати зайві кілограми.

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Яблука . Якщо хочеться солодощів, то краще обрати цей доступний фрукт. Одне яблучко містить 14% від денної норми вітаміну С, а також 5 грамів клітковини. До того ж, після солодощів рівень активності знижується, а яблука дозволяють зарядитись енергією не гірше, ніж кава.

. Якщо хочеться солодощів, то краще обрати цей доступний фрукт. Одне яблучко містить 14% від денної норми вітаміну С, а також 5 грамів клітковини. До того ж, після солодощів рівень активності знижується, а яблука дозволяють зарядитись енергією не гірше, ніж кава. Болгарський перець. Будь-якого кольору цей овоч завжди багатий на клітковину, мінерали та вітаміни. Водночас, він має мало калорій, а також підходить для різних страв.

Які продукти допомагають худнути

Авокадо. Цей фрукт не дарма так рекламують дієтологи, адже він є чудовим джерелом корисних жирів. Також він швидко і на тривалий час втамовує голод.

Цей фрукт не дарма так рекламують дієтологи, адже він є чудовим джерелом корисних жирів. Також він швидко і на тривалий час втамовує голод. Капуста. Доволі звичайний овоч, який підходить для різноманіття кулінарних ідей, адже його можна додавати до салатів, тушкувати, запікати та просто їсти свіжим. Великий вміст клітковини та простота дозволяють проявляти фантазію на кухні та бути ситим.

Які продукти допомагають худнути

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