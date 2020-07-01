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Як правильно вибрати вино: 8 міфів, у які досі вірить більшість
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В мережі так багато інформації про вино, що загубитися у ній надзвичайно просто. На практиці вибрати ідеальний напій, який би сподобався вашим смаковим рецепторам і гармонійно доповнив ваше меню на вечір, без допомоги професійного сомельє не так вже й просто.
На неправильний вибір можуть вплинути поширені помилки з приводу якості вина, розтиражовані любителями та різними псевдоекспертами. Відрізнити їх від неправди досить складно.
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До вашої уваги 8 поширених помилок, які не повинні вплинути на ваш вибір ідеальної пляшки вина для затишної вечері.
1. Хороше вино коштує нечуваних грошей
На ринку присутня велика кількість різноманітних вин на будь-який смак і гаманець. Вважати, що гарною якістю можуть похвалитися винятково дорогі напої – помилка.
У кожного великого виробника є кілька лінійок вин, серед яких є і бюджетні варіанти. До такої категорії належать, як правило, легкі молоді вина. Порада: купуйте бюджетні вина з Чилі і ПАР. Французькі та італійські вина з такою вартістю можуть не виправдати ваших очікувань.
2 Моносортові вина кращі
Так, моносортові вина чудові, але це далеко не абсолют і синонім ідеалу. Існують виноробні регіони, в яких для приготування благородного напою змішують кілька сортів винограду. Бленди допомагають домогтися гармонійного смаку, а не є синонімом другосортного напою. Солодкий смак одного сорту допоможе врівноважити кислинку іншого, а яскраві відтінки доповнять нейтральність.
3. Гвинтова пробка свідчить про підробку
Натуральна винна пробка – це солідно, автентично і благородно. Але багато виробників сьогодні віддають перевагу звичайним гвинтовим пробкам. Так, вони виглядають не так дорого, але при цьому мають низку переваг. По-перше, багато виноробень в умовах кризи можуть заощадити і виробляти вино за нижчою ціною. По-друге, в натуральній пробці на відміну від гвинтової можуть утворюватися бактерії і мікроорганізми.
4. Напівсолодкі вина бувають якісними
Напівсолодкі вина, звичайно, можуть бути якісними, адже вони присутні в лінійці солідних винних будинків, але це скоріше рідкісний виняток, ніж правило. Найчастіше цукор використовують не для додання напою цікавого смаку, а для того, щоб приховати недоліки і похибки в процесі виробництва.
Якщо ви хочете завжди вибирати для вечері ідеальне за складом і смаком вино, то наполегливо рекомендуємо полюбити сухі і напівсухі вина. Для любителів чогось легшого і солодкого винайшли рожеве вино.
5. Вибір вина залежить від їжі
Поширена думка, що червоне вино гармонійно поєднується винятково з м'ясом, а біле – з рибою. Це міф, який сьогодні не має нічого спільного з дійсністю. Асортимент вина настільки різноманітний, що було б нерозумно обмежувати себе якимись рамками і не експериментувати з гастрономічними поєднаннями.
Орієнтуйтеся на свої враження та поради сомельє. Можна знайти червоне вино, яке ідеально доповнить морепродукти, або біле вино, яке складе гармонійну пару з м'ясом птиці. Це питання смаку.
6. Барвисті етикетки ознака низької якості
Це абсолютно безпідставний стереотип. Конкуренція на ринку вина висока, тому виробники намагаються всіляко виділитися на тлі конкурентів. Якщо в тому, що стосується самого напою і його властивостей, багато виноробень залишаються консервативними, то етикетка – це хороша можливість похуліганити і зачепити увагу покупців. Є безліч прикладів яскравих, барвистих і веселих етикеток, які супроводжують гідні і дорогі вина. Як правило, такі етикетки вибирають для легких та ігристих вин.
7. Осад дає тільки пофарбований напій
Багато любителів вина бояться осаду і вважають, що це показник того, що напій не відрізняється високою якістю. Насправді все не так. В процесі старіння вина дійсно може з'явитися невеликий осад. Його дають природні барвники винограду і таніни. Це скоріше гарант якості вина, адже осад в цьому випадку свідчить про його натуральність і говорить про те, що в процесі виготовлення напою не застосовувалася фільтрація.
8. Якість вина з роками підвищується
Це хибне твердження може стосуватися багатьох алкогольних напоїв. Все суто індивідуально. Далеко не всі вина з роками стають смачнішими і благороднішими. Молоді вина, наприклад, з часом лише втрачають запал і життєрадісність. Їх краще випивати відразу, а не зберігати довго.
Багато що залежить від якості врожаю і смакових особливостей того чи іншого вина. Якщо ви хочете купити вино для тривалого зберігання, то спершу слід вивчити таблицю вінтажів і проконсультуватися з фахівцем, який допоможе зробити правильний вибір.
Маємо надію, що ці поради допоможуть вам добряче зекономити на покупці вина та вибирати саме той напій, який принесе вам насолоду та дозволить чудово провести час у гарній компанії.
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