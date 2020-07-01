Як правильно вибрати вино: 8 міфів, у які досі вірить більшість

В мережі так багато інформації про вино, що загубитися у ній надзвичайно просто. На практиці вибрати ідеальний напій, який би сподобався вашим смаковим рецепторам і гармонійно доповнив ваше меню на вечір, без допомоги професійного сомельє не так вже й просто.

На неправильний вибір можуть вплинути поширені помилки з приводу якості вина, розтиражовані любителями та різними псевдоекспертами. Відрізнити їх від неправди досить складно.

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До вашої уваги 8 поширених помилок, які не повинні вплинути на ваш вибір ідеальної пляшки вина для затишної вечері.

1. Хороше вино коштує нечуваних грошей

На ринку присутня велика кількість різноманітних вин на будь-який смак і гаманець. Вважати, що гарною якістю можуть похвалитися винятково дорогі напої – помилка.

У кожного великого виробника є кілька лінійок вин, серед яких є і бюджетні варіанти. До такої категорії належать, як правило, легкі молоді вина. Порада: купуйте бюджетні вина з Чилі і ПАР. Французькі та італійські вина з такою вартістю можуть не виправдати ваших очікувань.

2 Моносортові вина кращі

Так, моносортові вина чудові, але це далеко не абсолют і синонім ідеалу. Існують виноробні регіони, в яких для приготування благородного напою змішують кілька сортів винограду. Бленди допомагають домогтися гармонійного смаку, а не є синонімом другосортного напою. Солодкий смак одного сорту допоможе врівноважити кислинку іншого, а яскраві відтінки доповнять нейтральність.

3. Гвинтова пробка свідчить про підробку

Натуральна винна пробка – це солідно, автентично і благородно. Але багато виробників сьогодні віддають перевагу звичайним гвинтовим пробкам. Так, вони виглядають не так дорого, але при цьому мають низку переваг. По-перше, багато виноробень в умовах кризи можуть заощадити і виробляти вино за нижчою ціною. По-друге, в натуральній пробці на відміну від гвинтової можуть утворюватися бактерії і мікроорганізми.

Не завжди слід звертати увагу на корок

4. Напівсолодкі вина бувають якісними

Напівсолодкі вина, звичайно, можуть бути якісними, адже вони присутні в лінійці солідних винних будинків, але це скоріше рідкісний виняток, ніж правило. Найчастіше цукор використовують не для додання напою цікавого смаку, а для того, щоб приховати недоліки і похибки в процесі виробництва.

Якщо ви хочете завжди вибирати для вечері ідеальне за складом і смаком вино, то наполегливо рекомендуємо полюбити сухі і напівсухі вина. Для любителів чогось легшого і солодкого винайшли рожеве вино.

5. Вибір вина залежить від їжі

Поширена думка, що червоне вино гармонійно поєднується винятково з м'ясом, а біле – з рибою. Це міф, який сьогодні не має нічого спільного з дійсністю. Асортимент вина настільки різноманітний, що було б нерозумно обмежувати себе якимись рамками і не експериментувати з гастрономічними поєднаннями.

Орієнтуйтеся на свої враження та поради сомельє. Можна знайти червоне вино, яке ідеально доповнить морепродукти, або біле вино, яке складе гармонійну пару з м'ясом птиці. Це питання смаку.

Ви не повірите, але до риби може підійти і червоне вино

6. Барвисті етикетки ознака низької якості

Це абсолютно безпідставний стереотип. Конкуренція на ринку вина висока, тому виробники намагаються всіляко виділитися на тлі конкурентів. Якщо в тому, що стосується самого напою і його властивостей, багато виноробень залишаються консервативними, то етикетка – це хороша можливість похуліганити і зачепити увагу покупців. Є безліч прикладів яскравих, барвистих і веселих етикеток, які супроводжують гідні і дорогі вина. Як правило, такі етикетки вибирають для легких та ігристих вин.

7. Осад дає тільки пофарбований напій

Багато любителів вина бояться осаду і вважають, що це показник того, що напій не відрізняється високою якістю. Насправді все не так. В процесі старіння вина дійсно може з'явитися невеликий осад. Його дають природні барвники винограду і таніни. Це скоріше гарант якості вина, адже осад в цьому випадку свідчить про його натуральність і говорить про те, що в процесі виготовлення напою не застосовувалася фільтрація.

8. Якість вина з роками підвищується

Це хибне твердження може стосуватися багатьох алкогольних напоїв. Все суто індивідуально. Далеко не всі вина з роками стають смачнішими і благороднішими. Молоді вина, наприклад, з часом лише втрачають запал і життєрадісність. Їх краще випивати відразу, а не зберігати довго.

Багато що залежить від якості врожаю і смакових особливостей того чи іншого вина. Якщо ви хочете купити вино для тривалого зберігання, то спершу слід вивчити таблицю вінтажів і проконсультуватися з фахівцем, який допоможе зробити правильний вибір.

Не соромтесь радитися з фахівцем

Маємо надію, що ці поради допоможуть вам добряче зекономити на покупці вина та вибирати саме той напій, який принесе вам насолоду та дозволить чудово провести час у гарній компанії.

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