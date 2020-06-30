Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин ЗНО

Медики нагадали, чому слід відмовитися від спиртних напоїв влітку

  • 21
Часто влітку спрагу тамують холодним пивом, і це неправильно - фото 1
Часто влітку спрагу тамують холодним пивом, і це неправильно

Для багатьох чоловіків і жінок літо асоціюється з шашликами, відпочинком біля вогнища, а також смакуванням прохолодного пива. І все було б нічого, якби не спека, яка може серйозно наламати дров. Центр громадського здоров'я нагадав, чому від алкоголю влітку краще відмовитися.

Почнімо зі статистики, яку варто знати. У ВООЗ зазначають, що кожного року 3 мільйони людей по всьому світу помирають саме через зловживання спиртними напоями. 13,5% усіх летальних випадків, пов'язаних з алкоголем припадають на тих, кому було від 20 до 39 років.

У ЦГЗ нагадали кілька причин, через які споживання спиртного влітку може негативно вплинути на ваше здоров'я.

Це цікаво: 5 способів пережити спеку без кондиціонера

Зневоднення

"У спеку ми втрачаємо воду, і алкоголь це посилює – діє, як діуретик, тобто змушує нирки виводити воду, а не утримувати її", – нагадують у ЦГЗ.

Алкоголь і активний відпочинок несумісні

Через високу температуру людина швидше п'яніє, реакція сповільнюється, погіршується координація рухів, увага, здатність адекватно оцінювати власні можливості і ситуацію навколо. Отже, можна завдати шкоди не тільки собі, а й іншим.

Від алкоголю у спеку медики рекомендують відмовитися - фото 413188
Від алкоголю у спеку медики рекомендують відмовитися

Стає ще спекотніше

У Центрі зазначили, що через алкоголь мозок гірше оцінює внутрішню температуру тіла, і тому здається, що спиртне зігріває. Судини шкіри розширюються, однак через гаряче повітря охолодження не настає.

Тимчасово зростає ризик серцевого нападу

У спеку з потом виводяться цінні для роботи серця електроліти: калій, натрій. Серцю важко працювати при таких умовах. Від спеки і розширення судин тиск може значно впасти і навіть викликати запаморочення. Людям з хворим серцем категорично не можна пити у спеку.

"Найкращий алкогольний напій у спекотні дні – це відсутність алкоголю. Пам'ятайте: безпечної дози алкоголю не існує!", – підкреслили у ЦГЗ.

Бережіть себе та будьте здоровими!

Читайте також: Як потіти менше у спекотну погоду

до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Знай наших! 15 топових голлівудських зірок з українським корінням
  • 01 липня, 16:36
  • 1580
Літній тест: Перевір, що ти знаєш про ягоди
  • 01 липня, 12:10
  • 253
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2413060
Загрузка...
Новини