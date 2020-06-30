Медики нагадали, чому слід відмовитися від спиртних напоїв влітку

Часто влітку спрагу тамують холодним пивом, і це неправильно

Для багатьох чоловіків і жінок літо асоціюється з шашликами, відпочинком біля вогнища, а також смакуванням прохолодного пива. І все було б нічого, якби не спека, яка може серйозно наламати дров. Центр громадського здоров'я нагадав, чому від алкоголю влітку краще відмовитися.

Почнімо зі статистики, яку варто знати. У ВООЗ зазначають, що кожного року 3 мільйони людей по всьому світу помирають саме через зловживання спиртними напоями. 13,5% усіх летальних випадків, пов'язаних з алкоголем припадають на тих, кому було від 20 до 39 років.

У ЦГЗ нагадали кілька причин, через які споживання спиртного влітку може негативно вплинути на ваше здоров'я.

Це цікаво: 5 способів пережити спеку без кондиціонера

Зневоднення

"У спеку ми втрачаємо воду, і алкоголь це посилює – діє, як діуретик, тобто змушує нирки виводити воду, а не утримувати її", – нагадують у ЦГЗ.

Алкоголь і активний відпочинок несумісні

Через високу температуру людина швидше п'яніє, реакція сповільнюється, погіршується координація рухів, увага, здатність адекватно оцінювати власні можливості і ситуацію навколо. Отже, можна завдати шкоди не тільки собі, а й іншим.

Від алкоголю у спеку медики рекомендують відмовитися

Стає ще спекотніше

У Центрі зазначили, що через алкоголь мозок гірше оцінює внутрішню температуру тіла, і тому здається, що спиртне зігріває. Судини шкіри розширюються, однак через гаряче повітря охолодження не настає.

Тимчасово зростає ризик серцевого нападу

У спеку з потом виводяться цінні для роботи серця електроліти: калій, натрій. Серцю важко працювати при таких умовах. Від спеки і розширення судин тиск може значно впасти і навіть викликати запаморочення. Людям з хворим серцем категорично не можна пити у спеку.

"Найкращий алкогольний напій у спекотні дні – це відсутність алкоголю. Пам'ятайте: безпечної дози алкоголю не існує!", – підкреслили у ЦГЗ.

Бережіть себе та будьте здоровими!

Читайте також: Як потіти менше у спекотну погоду