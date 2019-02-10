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Як правильно вибрати губку для душа і чому їх має бути дві

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Звертайте увагу на інтенсивність забарвлення матеріалу губки - фото 1
Звертайте увагу на інтенсивність забарвлення матеріалу губки / PIX-US

До вибору губки треба підійти відповідально, адже це предмет, яким ви будете користуватися щодня. Розповідаємо, як це зробити і чому губки має бути дві.

Синтетичні губки під час намилювання дають ряснішу піну, ніж натуральні. Крім цього, вони можуть бути різного розміру, форми і кольору. Краще купити декілька: для щоденного використання і для більш глибокого очищення.

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В першу чергу, потрібно звернути увагу на інтенсивність забарвлення матеріалу. Якщо ваша шкіра має підвищену чутливість або схильна до появи подразнень, штучні барвники можуть викликати серйозну алергію. Губки з синтетичних матеріалів не потребують додаткового догляду, потрібно лише забезпечити умови, які допоможуть їм швидко висохнути після застосування.

Синтетичні губки - фото 306722
Синтетичні губки

Губки з натуральних матеріалів. Зі скелетів морських губок роблять ніжні і корисні мочалки. Вони ніжно відлущують шкіру, дають рясну піну, їх часто використовують для делікатного догляду: миття обличчя і шиї. З ​​недоліків варто відзначити високу ціну і короткий термін служби, який не перевищує 4-х місяців.

Губки з натуральних матеріалів - фото 306723
Губки з натуральних матеріалів

Губки із сизалю і рами. Обидва матеріали найчастіше комбінують з люфою або махровою тканиною, таке поєднання дозволяє провести і жорсткий, і м'який пілінг тіла.

Губки із сизалю і рами - фото 306724
Губки із сизалю і рами

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