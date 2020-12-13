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Гід по гаманцях: як вибрати стильний аксесуар, який стане відмінним подарунком
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Попри цифрові технології, банківські карти та віртуальні гроші, значимість звичайного гаманця аніскільки не зменшилася. Сучасний світ диктує свої правила, і цей аксесуар є важливим доповненням до іміджу людини. Тож розповідаємо, який гаманець вибрати сьогодні та на що звернути увагу у першу чергу.
Гаманець, портмоне, картхолдер, зажим, монетниця – все це аксесуари для зберігання грошей, будь вони у паперовому, мідному чи пластиковому вигляді. Купюри, кредитки, візитки, водійські права і абонементи – це ж наші щоденні супутники, які повинні бути у швидкому доступі. І зазвичай люди діляться, узагальнюючи, на два типи – або носять гроші у кишені, або ж скуповують всі види аксесуарів для них, не замислюючись, що деякі з цих речей їм абсолютно не потрібні.
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Тому сьогодні розповідаємо, для чого служить портмоне, гаманець, а для чого потрібен картхолдер чи зажим. І ділимося порадами, на що звернути увагу при виборі стильного аксесуара.
Гаманець
У гаманець купюри легко входять в розгорнутому вигляді, це великий, місткий аксесуар з безліччю відділень і кишеньок на блискавки, який зазвичай має загальну застібку. Гаманець потрібен тобі, якщо ти традиційно носиш з собою багато готівки.
Такий аксесуар слід носити у портфелі, рюкзаку або сумці. В крайньому разі, якщо його розміри дозволяють сплутати аксесуар з клатчем, можеш носити його в руках.
Портмоне
Що стосується портмоне – це відносно невеликий прямокутний аксесуар, в якому купюри складаються навпіл, а відділення для монет відсутнє. Акцент зроблений на пластикові карти.
Картхолдер
Основна перевага картхолдера полягає в тому, що можеш покласти його куди завгодно. При цьому ти зможеш взяти з собою приблизно від шести до десяти основних пластикових карт (в тому числі посвідчення водія). Картхолдери бувають різними по місткості, так що порахуй, скільки пластика необхідно щодня носити з собою, і купуй.
Монетниця
Цей аксесуар, безумовно, стане в пригоді під час поїздки у Європу, адже там поширені євро у монетах. Щоб не ходити всю відпустку з гаманцем в руках і не ризикувати ним у задній кишені штанів, захопи монетницю, з якої зручно виймати дріб'язок.
Зажим для грошей
Зажим – найелегантніший, класичний і статусний варіант для зберігання грошей. Ти просто береш кілька купюр з розрахунку, що доведеться дати на чай, складаєш їх у затиск та ховаєш у внутрішню кишеню.
На що звертати увагу при виборі гаманця
Форма. Вона буває різною в залежності від розмірів і конструкції самого виробу. Можна вибрати невелике портмоне, яке поміститься в кишені, а також більш солідний гаманець, виходячи зі своїх смакових переваг.
Колір. В асортименті чоловічих гаманців є моделі традиційного чорного і коричневого відтінку, а також синього, бордового і сірого. Така різноманітність дає можливість вибрати гаманець для чоловіка відповідно до інших аксесуарів.
Декоративні елементи. Найчастіше гаманці прикрашені з зовнішньої сторони накладками сріблястого або золотого кольору з назвою бренду.
Матеріал, який визначає міцність і зносостійкість гаманця. Краще вибрати портмоне, яке виготовляється з натуральної шкіри. Воно витримує інтенсивну експлуатацію, тривалий час зберігає презентабельний зовнішній вигляд.
Функціональність. Замислюючись про те, який гаманець вибрати, варто звернути увагу на його внутрішнє наповнення. Зручність користування гаманцем визначається наявністю в ньому кишень і відділень не тільки для купюр, але й візиток, карток та інших дрібниць.
Фурнітура. Велику роль відіграють також такі дрібні деталі, як замки, застібки. Вони безпосередньо впливають на термін служби гаманця.
8 правил вибору хорошого гаманця
- Помацати гаманець, щоб визначити справжність матеріалу виготовлення. Вироби з натуральної шкіри теплі і м'які, а зі штучної – холодні і жорсткі.
- Протерти вологою серветкою. Це допоможе визначити якість виробу. Якщо на серветці залишиться фарба або матеріал потемніє, варто відмовитися від нього.
- Оглянути гаманець на предмет наявності швів. Не варто брати портмоне, яке при виготовленні було склеєне, адже це ознака низькоякісної продукції. Брендові гаманці прошиваються нитками, при цьому рядки виходять рівними і акуратними.
- Визначити помірну щільність і твердість. Якщо виріб занадто м'який, він швидко втратить презентабельний зовнішній вигляд.
- Перевірити наявність додаткового шару шкіри. Оскільки у гаманців найуразливішими вважаються місця згинів, варто купувати вироби, які укріплені додатковим матеріалом.
- Вибрати металеву фурнітуру замість пластикової. Вона виглядає солідніше, при цьому зламати її досить важко. А це говорить про те, що портмоне з металевими застібками і блискавками прослужить набагато довше.
- Звернути увагу на зручність. Гаманцем ми користуємося по кілька разів на день, причому іноді доводиться відкривати його в поспіху або однією рукою. Саме тому всі блискавки повинні легко рухатися, а кнопки легко відстібатися.
- Переконатися у відносній водостійкості гаманця. Навряд чи ти будеш залишати виріб під дощем, проте на нього може щось пролитися з необережності. Щоб документи і гроші не промокли, краще вибрати гаманець з водовідштовхувальними властивостями.
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