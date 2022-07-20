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Як правильно тушкувати м'ясо влітку: покроковий рецепт у відео
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Знову й гадки не маєте, що приготувати на вечерю? А як щодо тушкованого м'яса. Тим більше, що сезонні овочі зроблять вашу страву ще смачнішою та соковитою.
Так, тушковане м'ясо – чудове доповнення до будь-якого улюбленого гарніру. Для тушіння найчастіше обирають свинину, яловичину та птицю. А особливого смаку додадуть свіжі сезонні овочі. Це ще одна причина готувати цю страву влітку.
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Рецептом смачного соковитого м'яса, тушкованого на сковорідці, поділилася фуд-блогерка Галина на своїй сторінці в Instagram.
Як смачно тушкувати м'ясо: покроковий рецепт
Інгредієнти:
- М'ясо – 700 грамів;
- Перець болгарський – 2 штуки;
- Морква – 1 штука;
- Цибуля – 1 штука;
- Олія – 1 столова ложка;
- Борошно – 20 грамів;
- Сіль – 1 чайна ложка;
- Гранульований часник – 1/2 чайної ложки;
- Копчена паприка – 1/2 чайної ложки;
- Перець чорний – 1/8 чайної ложки;
- Червоний перець – 1/8 чайної ложки;
- Соус теріякі – 50 мілілітрів;
- Вода – 300 мілілітрів.
Спосіб приготування:
- М'ясо наріжте невеличкими на шматочки та обсмажте не сухій сковороді.
- Коли м'ясо отримає золотисту скоринку, додайте нарізану моркву та цибулю, влийте олію та тушіть 5 хвилин.
- Тоді висипте борошно, вилийте воду, додайте приправи та соус. Усе добре перемішайте.
- Тушкуйте 25 хвилин під кришкою.
- Додайте нарізаний соломкою болгарський перець та тушкуйте ще 15 хвилин.
Смачного!
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