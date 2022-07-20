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Як правильно тушкувати м'ясо влітку: покроковий рецепт у відео

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Як правильно тушкувати м'ясо влітку: покроковий рецепт у відео - фото 1

Знову й гадки не маєте, що приготувати на вечерю? А як щодо тушкованого м'яса. Тим більше, що сезонні овочі зроблять вашу страву ще смачнішою та соковитою.

Так, тушковане м'ясо – чудове доповнення до будь-якого улюбленого гарніру. Для тушіння найчастіше обирають свинину, яловичину та птицю. А особливого смаку додадуть свіжі сезонні овочі. Це ще одна причина готувати цю страву влітку.

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Рецептом смачного соковитого м'яса, тушкованого на сковорідці, поділилася фуд-блогерка Галина на своїй сторінці в Instagram.

Як смачно тушкувати м'ясо: покроковий рецепт

Інгредієнти:

  • М'ясо – 700 грамів;
  • Перець болгарський – 2 штуки;
  • Морква – 1 штука;
  • Цибуля – 1 штука;
  • Олія – 1 столова ложка;
  • Борошно – 20 грамів;
  • Сіль – 1 чайна ложка;
  • Гранульований часник – 1/2 чайної ложки;
  • Копчена паприка – 1/2 чайної ложки;
  • Перець чорний – 1/8 чайної ложки;
  • Червоний перець – 1/8 чайної ложки;
  • Соус теріякі – 50 мілілітрів;
  • Вода – 300 мілілітрів.

Спосіб приготування:

  1. М'ясо наріжте невеличкими на шматочки та обсмажте не сухій сковороді.
  2. Коли м'ясо отримає золотисту скоринку, додайте нарізану моркву та цибулю, влийте олію та тушіть 5 хвилин.
  3. Тоді висипте борошно, вилийте воду, додайте приправи та соус. Усе добре перемішайте.
  4. Тушкуйте 25 хвилин під кришкою.
  5. Додайте нарізаний соломкою болгарський перець та тушкуйте ще 15 хвилин.

Смачного!

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