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Як правильно та стильно одягатися високим чоловікам: прості поради
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Як одягатися високим худим чоловікам і при цьому виглядати стильно, – розповідаємо у щотижневій стильній рубриці від Радіо МАКСИМУМ. Ми підготували практичні поради для тих, хто хотів би дізнаватися щось нове зі світу моди.
Зріст нарівні зі статурою належить до головних вихідних даних для формування гардеробу. І те, що дозволено і рекомендовано невисокому чоловікові, точно не підійде двометровому велетню. Фігура високого і худого чоловіка багатьом здається ідеальною, і саме цей надмірно самовпевнений погляд може привести до низки помилок при формуванні образу. Щоб уникнути їх, дотримуйся кількох простих правил, щоб твій вигляд був елегантним, стильним і гармонійним.
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Високими вважаються чоловіки зростом понад 180 см.
Для високих чоловіків важливим завданням є не тільки знайти одяг, що закриває зап'ястя і щиколотки, але і постаратися не порушувати пропорції тіла. Додаткові сантиметри зазвичай досить нерівномірно розподілені – торс іноді візуально подовжується за рахунок відносно коротких ніг або навпаки ноги здаються надто довгими.
Штани
Почнемо з найменш проблематичного елементу гардеробу. Сьогодні штани часто виготовляють з зайвою довжиною, що вимагає тільки невеликої переробки кравцем. Чоловіки з довгими ногами добре виглядають в штанах "бедровках", особливо, якщо дотримуватися висоти до щиколотки. Також важлива ширина ноги. Худі чоловіки, як правило, мають надмірно худорляві і довгі ноги. В цьому випадку не впадайте в крайнощі, бо штани із заниженою талією також не додадуть шарму. Тому важливо вибрати не надто звужену модель.
Жодних укорочених піджаків
Попри поширений тренд на короткі піджаки, тобі не слід йому піддаватися. Високий зріст вимагає пропорційної довжини одягу, інакше у короткому піджаку твої ноги будуть здаватися занадто довгими. Тобі підійде традиційний британський стиль, у якому піджак доходить хоча б до основи великого пальця. Настільки ж безглуздо, як короткий піджак, будуть виглядати і короткі рукава – залишай манжету сорочки видимою не більш, ніж на 1-2 сантиметри.
Вертикальна смужка – табу
В першу чергу це правило відноситься до малюнка твого класичного костюма. Якщо ти високий, від смужки краще зовсім відмовитися. Малюнки на кшталт клітини тримай в помірних пропорціях.
До вертикальних прямих також відноситься і краватка, довжина якої має значення. Високий чоловік не має права на помилку: на ньому безглуздо буде виглядати краватка і нижче, і вище пряжки ременя. Постарайся зав'язати краватку так, щоб вона точно потрапляла куточком в середину пряжки.
Ставка на довгі прорізи
Цим принципом слід керуватися чоловікам при виборі футболок, сорочок і верхнього одягу. Занадто короткі сорочки, що дістають тільки до ременя, зроблять силует більшим, ніж він насправді. На користь високих чоловіків "працюватимуть" сорочки з рукавами до ліктя та з круглим вирізом.
При виборі куртки, краще брати модель, яка оптично врівноважує силует. А ще краще знайти подовжену модель з прорізами, наприклад куртку-парку. Аналогічним принципом слід керуватися, купуючи інші типи одягу.
Взуття підбирай розумно
Високий зріст часто поєднується ще й з великим розміром ноги. Як зробити так, щоб взуття не було схоже на горезвісні байдарки? Перш за все, уникай подовжених моделей взуття. Якщо кросівки вузькі, то вони будуть здаватися на кілька розмірів більшими. З тих же причин варто уникати й взуття з невеликою площею шнурівок. Натомість гарною ідеєю є придбання масивних черевиків, що йдуть від щиколотки, тому що вони візуально вкорочують ноги.
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