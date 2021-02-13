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День Святого Валентина Голос країни

Як правильно святкувати день народження з тортом під час пандемії: відео

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Як задмухати свічки у період пандемії - фото 1
Як задмухати свічки у період пандемії

Пандемія коронавірусу змінила звичайні будні людей, не кажучи вже й про свята. Але що робити, якщо дуже хочеться задмухати свічки на торті? Тут у пригоді стане лайфхак від цієї дівчини!

На платформі Reddit користувач з ніком Malstone1 поділився незвичайним відео, яке цілком впевнено можна віднести до лайфхаків святкування дня народження у період пандемії. За короткий час допис опинився у трендах, зібравши понад 25 тисяч балів та більше як 200 коментарів.

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А все тому, що іменинниця на відео розуміє, що задмухувати свічки у такий час не варто, тому знаходить креативний спосіб це зробити за допомогою рук. Якщо ви коли-небудь дивились "Аватар: Останній володар стихій", то точно впізнаєте ці рухи. Трішки магії:

Covid safe air bender from r/TheLastAirbender

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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