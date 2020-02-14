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Анекдоти про День святого Валентина: найкращі приколи та жарти
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День Валентина – це не лише свято кохання та романтики, а й чудовий привід для жартів. До вашої уваги найкращі анекдоти про 14 лютого, які зарядять позитивом, навіть якщо ви й не відзначаєте День закоханих!
Радість та любов – найкращі відчуття у світі, які доступні людині, тож смійтеся та кохайте разом з Радіо МАКСИМУМ! Ось добірка кумедних приколів про найромантичніше свято року – День Валентина!
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У День святого Валентина в магазині:
– Вам допомогти?
– Так, я вибираю подарунок для найкращої людини у світі.
– Може, ноутбук?
– Ні, ноутбук у мене вже є.
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На 14 лютого подарую своєму коханому дивану нове покривало.
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– Я не хочу жити з таким з таким скупердяєм, як ти. Ось твій перстень.
– А де коробочка?
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– Дорога, що б ти хотіла в подарунок на День святого Валентина?
– Сумку зі зміїної шкіри.
– Це дуже дорого.
– Тоді дозволь мені почитати твої повідомлення у Фейсбуці...
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Послуга "Valentines Special". $ 100. Ми приїжджаємо і заарештовуємо вас на очах дівчини/дружини напередодні. І відпускаємо через добу. У вартість входить місце для риболовлі, пиво, закуска, намет і настільні ігри на вибір. Приїжджаємо в формі та з мигалками.
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Мужики, хто дарував одну сережку 14 лютого, а другу 8 березня? Як пройшло?
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У День Святого Валентина розчулився та віддав дружині всю зарплату... Дурень, вона відразу зажадала борг за минулі місяці.
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14 лютого дівчина подарувала мені пивний кухоль. Я подарував їй золоті сережки. Жива ще традиція вимінювати у дикунів золото за скельця.
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День св. Валентина:
– Милий, повечеряймо сьогодні в панорамному ресторані на висоті?!
– Давай по чебуреку. І підстрибнемо.
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14 лютого – день, коли всі дівчата діляться на три типи. Одні будуть ревіти та бухати, другі фоткати свої букети та плюшевих ведмедиків, а треті...дружини.
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– Мені нема з ким провести 14 лютого, це так сумно.
– Тобі нема з ким провести кожен день в році, чому саме 14 лютого тебе особливо засмучує?
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День Святого Валентина вже зовсім скоро, а ти ще навіть не католик.
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Щоб якось відзначити День всіх закоханих, 14 лютого записалася на прийом до гінеколога.
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14 лютого – День всіх закоханих, а в Німеччині – День психічно хворих. Ви скажете: "Ну, це просто збіг". Не думаю...
***
У зв'язку з епідемією грипу 14 лютого в країні оголошено Днем Святого Карантину.
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