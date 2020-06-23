Як правильно ставитися до роботи: три золотих правила

Ці поради допоможуть вам менше переживати через невдачі на роботі, навчитися відстоювати свої права, не боятися начальства і знаходити баланс між життям і роботою.

Працюйте за гроші, а не за ідею

Це очевидне твердження, чи не так? Але, як часто буває, люди забувають найбільш банальні речі. І цьому сприяє, в тому числі, ваш роботодавець. Роботодавцю вигідніше, щоб працівник працював, в основному, за ідею, а вже потім за гроші. Чому? Людину, яка розуміє, що сенсом її праці є її зарплата дуже важко експлуатувати.

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Пам'ятаєте, ви нікому нічого не винні, крім того, що зазначено у вашому трудовому договорі

Багато фірм намагаються експлуатувати почуття особистої участі співробітників в діяльності організації. Іноді це виражається в пред'явленні вимог стосовно працівника, що виходять за рамки трудового законодавства. Наприклад, це стосується систематичних безкоштовних переробок, прохання вийти працювати на вихідних без компенсації, дорученнями виконувати роботу, яка не входить в зобов'язання співробітника.

Не бійтеся зіпсувати відносини

Не треба боятися того, що якщо ви не будете дозволяти вашому роботодавцю порушувати трудове законодавство, то ви зіпсуєте з ним стосунки. Ніхто не поважає боязких людей. Якщо ви підкоряється будь-якій навіть найбільш неправомірній вимозі начальства і боїтеся сказати слово проти цього, то ви не викличте ні в кого поваги.

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