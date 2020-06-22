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Як не варто поводитися на роботі: три небезпечні помилки
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Погано ладнаєте з колегами? Не поспішайте звинувачувати в цьому товаришів. Цілком ймовірно, що пояснення слід пошукати у своїй поведінці.
Панібратство і домінування
Не варто втручатися в особистий простір колег – деякі замкнуті люди дуже болісно реагують на дотики, навіть на чужий запах. Варто обережніше поводитися з чужими речами і проблемами. Взяли ручку – поверніть. Дізналися, що колега днями розлучилася з чоловіком – утримайтеся від питань.
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Демонстрація байдужості до роботи
Офісні співробітники часто люблять постраждати на публіку – посварити свою нудну роботу, поскаржитися на непосильний тягар обов'язків, поставити чайник тричі на годину, обговорити з другом по мобільнику всі подробиці вчорашнього матчу... Чекаючи братнього порозуміння, деякі розумники відверто сидять в соцмережах і посилають колегам веселі картинки. Зазвичай такі вчинки бувають зустрінуті по-дружньому, але насправді вони часто сприймаються як дратівливий чинник.
Некультурна мова
Грамотна, пряма мова – найважливіша ознака інтелектуальної зрілості. Здатність чітко висловлювати думки свідчить про гідний рівень освіти, начитаності, ерудиції. Мат на роботі недоречний абсолютно.
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