Стрес на роботі і як з ним боротися

Як визначити первинні джерела стресу працівників на роботі і як ефективно з ними боротися, розповідаємо нижче.

Опитування великої кількості працівників з декількох організацій виявив основні чинники, які мають максимальний вплив на появу стресу у людини.

І ще: Постійний аврал на роботі: що робити

Співробітники не можуть вільно розмовляти і спілкуватися один з одним;

Особисті конфлікти на роботі;

Відсутність комунікацій між керівництвом і співробітниками;

Співробітники не сприймають стиль управління компанією;

Відсутність компенсацій за лікарняні та відпускні дні;

Скорочення виплат працівникам;

Велика кількість бюрократичної тяганини;

Відсутність премій за хороші показники при виконанні робіт.

Важливо, щоб співробітник поділяв повсякденне життя і роботу. Якщо працівник не зможе залишати свої емоції вдома і буде переживати за всі домашні ситуації на роботі, то у нього є підвищена ймовірність отримати травму через стрес.

Якщо на роботі у людини велика кількість різних бюрократичних вимог в робочому процесі та у людини в голові постійно крутять всі ці процеси, то вона не здатна швидко перемикатися від роботи на побут. З часом людина перенапружується і емоційно сильно втомлюється. Саме втома і відсутність належного фізичного та емоційного відпочинку є джерелом виникнення стресу.

Це цікаво: Топ-3 "вбивць" продуктивності на роботі