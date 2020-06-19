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Стрес на роботі і як з ним боротися

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Робота - фото 1
Робота / wrike

Як визначити первинні джерела стресу працівників на роботі і як ефективно з ними боротися, розповідаємо нижче.

Опитування великої кількості працівників з декількох організацій виявив основні чинники, які мають максимальний вплив на появу стресу у людини.

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  • Співробітники не можуть вільно розмовляти і спілкуватися один з одним;
  • Особисті конфлікти на роботі;
  • Відсутність комунікацій між керівництвом і співробітниками;
  • Співробітники не сприймають стиль управління компанією;
  • Відсутність компенсацій за лікарняні та відпускні дні;
  • Скорочення виплат працівникам;
  • Велика кількість бюрократичної тяганини;
  • Відсутність премій за хороші показники при виконанні робіт.

Важливо, щоб співробітник поділяв повсякденне життя і роботу. Якщо працівник не зможе залишати свої емоції вдома і буде переживати за всі домашні ситуації на роботі, то у нього є підвищена ймовірність отримати травму через стрес.

Якщо на роботі у людини велика кількість різних бюрократичних вимог в робочому процесі та у людини в голові постійно крутять всі ці процеси, то вона не здатна швидко перемикатися від роботи на побут. З часом людина перенапружується і емоційно сильно втомлюється. Саме втома і відсутність належного фізичного та емоційного відпочинку є джерелом виникнення стресу.

Стрес на роботі і як з ним боротися - фото 411080

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Джерело: wrike
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