Чому ми раніше не додумались до цього: у мережі показали, як ідеально розбити куряче яйце

Популярна блогерка у TikTok Медді Самнер показала вірусний кулінарний лайфхак, як розбити куряче яйце так, щоб шкарлупа не застрягла в білку.

На відео видно, як Медді тримає яйце над гарячою сковорідкою і у якийсь момент просто його відпускає. Коли дівчина підняла його, то виявилося, що по периметру утворилася ідеальна тріщина. Жовток залишився неушкодженим, а білок повністю чистим.

І ще: Знаменитий британський шеф-кухар розповів, як зварити ідеальні спагетті: відеоінструкція

За кадром хтось говорить: "Мабуть, якщо кинути яйце таким чином, воно ідеально розіб'ється". Більшість підписників дівчини здивувалися та похвалили її за оригінальний і досить несподіваний підхід до приготування звичайної яєчні.

Якщо відео не відтворюється, перейдіть за посиланням!

Читайте також: Три найпопулярніші гаджети для кухні у 2021 році