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Чому ми раніше не додумались до цього: у мережі показали, як ідеально розбити куряче яйце

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Як найкраще розбити куряче яйце - фото 1
Як найкраще розбити куряче яйце / liki.wiki

Популярна блогерка у TikTok Медді Самнер показала вірусний кулінарний лайфхак, як розбити куряче яйце так, щоб шкарлупа не застрягла в білку.

На відео видно, як Медді тримає яйце над гарячою сковорідкою і у якийсь момент просто його відпускає. Коли дівчина підняла його, то виявилося, що по периметру утворилася ідеальна тріщина. Жовток залишився неушкодженим, а білок повністю чистим.

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За кадром хтось говорить: "Мабуть, якщо кинути яйце таким чином, воно ідеально розіб'ється". Більшість підписників дівчини здивувалися та похвалили її за оригінальний і досить несподіваний підхід до приготування звичайної яєчні.

Якщо відео не відтворюється, перейдіть за посиланням!

@maddysumnerx

Testing tik tok theories

original sound - maddy

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