Як правильно реєструвати новонароджених під час війни

Життя триває! Наразі невідома точна кількість новонароджених дітей під час війни в Україні, адже порахувати кількість немовлят в укриттях країни неможливо. Однак батьків може цікавити, як реєструвати немовлят у воєнний час?

Послуга "єМалятко" з оформлення новонароджених зараз, на жаль, недоступна. Щоб зареєструвати дитину, необхідно звернутися до найближчого відкритого відділу РАЦС. Для цього треба виїхати туди, де немає активних бойових дій, пише thedigital.gov.ua.

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Держреєстрація можлива лише за пред'явлення медичного свідоцтва про народження за формою №103/о. Це свідчення зазвичай видається пологовим будинком або іншою установою охорони здоров'я, де були прийняті пологи. Якщо ж дитина народилася не у пологовому будинку, то необхідну форму перебування новонародженого під наглядом видає лікувальний заклад, куди має звернутися мати.

Отримавши паперову форму №103/о, можна звертатися до органів РАЦС для реєстрації новонародженого. Там або внесуть запис про народження до державного реєстру, або (якщо доступу до реєстру немає) видадуть паперову форму про держреєстрацію, а до електронного реєстру внесуть відомості протягом 5 робочих днів.

Як правильно реєструвати новонароджених під час війни

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