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Як діяти у випадку загрози обвалу будинку розповіли в МОЗ
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МОЗ опублікувало рекомендації щодо дій у разі загрози обвалу будівлі, а також якщо завал у зруйнованому будинку вже трапився.
В Telegram-каналі МОЗ України опублікували рекомендації.
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Інфографіка підкаже, як діяти у разі загрози обвалу будинку. Проте основна рекомендація така: якщо ви почули сильний вибух і перебуваєте у будівлі або відчули, що будівля втрачає стійкість, деформується – тікайте якомога швидше.
Якщо у вас немає змоги покинути будівлю:
займіть позицію в кутку приміщення або в отворах дверей (вона вважається найвигіднішою), сховайтеся під стіл (якщо він стоїть в кутку кімнати)
станьте під балкою чи каркасом
не виходьте на балкони, не підходьте до вікон
якщо є час, вимкніть газ, воду, спробуйте знеструмити приміщення
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