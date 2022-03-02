Як діяти у випадку загрози обвалу будинку розповіли в МОЗ

МОЗ опублікувало рекомендації щодо дій у разі загрози обвалу будівлі, а також якщо завал у зруйнованому будинку вже трапився.

В Telegram-каналі МОЗ України опублікували рекомендації.

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Інфографіка підкаже, як діяти у разі загрози обвалу будинку. Проте основна рекомендація така: якщо ви почули сильний вибух і перебуваєте у будівлі або відчули, що будівля втрачає стійкість, деформується – тікайте якомога швидше.

Якщо у вас немає змоги покинути будівлю:

займіть позицію в кутку приміщення або в отворах дверей (вона вважається найвигіднішою), сховайтеся під стіл (якщо він стоїть в кутку кімнати)

станьте під балкою чи каркасом

не виходьте на балкони, не підходьте до вікон

якщо є час, вимкніть газ, воду, спробуйте знеструмити приміщення

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