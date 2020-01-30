Як правильно приймати вітаміни: головні принципи

Вітаміни – це органічні сполуки, які необхідні для нормальної роботи організму і є в раціоні у невеликій кількості. Деякі вітаміни можуть синтезуватися в організмі, але тільки за певних умов.

Зараз часто пишуть про те, що кількість вітамінів в продуктах скоротилася, і це дійсно так. Але навіть якщо отримувати всі необхідні вітаміни з їжею і приймати вітамінні комплекси, не факт, що вони будуть засвоюватися як треба.

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Деякі вітаміни вимагають кофакторів для засвоєння. Наприклад, вітамін С добре засвоюється разом з залізом, і це потрібно враховувати як при приготуванні їжі, так і при прийомі добавок. Якщо ви готуєте червоне м'ясо, ідеально доповнити його броколі.

Прийом лікарських препаратів впливає на засвоєння корисних речовин. Деякі ліки, такі як антациди (препарати, що нейтралізують кислотність шлункового соку), ліки від гіпертонії, антидепресанти і гормональні препарати, можуть знижувати всмоктуваність вітамінів з продуктів. Тим, хто їх приймає, можна додати полівітамінні комплекси, які слід підібрати з фахівцем.

Вітаміни з овочів і фруктів втрачаються при вичавлюванні соків. Ножі в соковидавлювачі сильно нагріваються, а це впливає на вітамінний склад кінцевого продукту.

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