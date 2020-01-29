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Учені назвали приємний аромат, який покращує пам'ять

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Цей запах допомагає вчитись - фото 1
Цей запах допомагає вчитись

Для того, щоб покращити вивчення чогось нового, не обов'язково шукати особливу методику чи "зубрити" кожного дня. Учені виявили, що аромати здатні позитивно впливати на навчання.

Дослідники з Університетської лікарні Фрайбурга влаштували експеримент за участю школярів, який показав, що є запах, який допомагає покращити пам'ять. До слова, його можна з легкістю використовувати й у звичайному житті.

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Німецькі учені організували дослідження за участю 54 учнів шостих класів, яких розділили на дві групи: контрольну та піддослідну. Під час уроку англійської мови у другої команди на партах були аромопалички з запахом троянд. Згодом, ці ж палички діти залишили біля своїх ліжок перед сном.

Цей запах допомагає вчитись - фото 382843
Цей запах допомагає вчитись

Наступного дня такий же аромат піддослідні відчували і під час лексичного тесту з англійської. З'ясувалось, що запах справді допомагав дітям значно краще запам'ятовувати нову інформацію.

"Школярі продемонстрували значно більший успіх в навчанні, коли ароматичні палички використовувалися під час навчання і під час сну", – поділився керівник дослідження доктор Юрген Корнмайер.

Цей запах допомагає вчитись - фото 382844
Цей запах допомагає вчитись

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Джерело: zdorovia.com.ua
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