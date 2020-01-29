Учені назвали приємний аромат, який покращує пам'ять

Для того, щоб покращити вивчення чогось нового, не обов'язково шукати особливу методику чи "зубрити" кожного дня. Учені виявили, що аромати здатні позитивно впливати на навчання.

Дослідники з Університетської лікарні Фрайбурга влаштували експеримент за участю школярів, який показав, що є запах, який допомагає покращити пам'ять. До слова, його можна з легкістю використовувати й у звичайному житті.

І ще: Прості вправи для тих, хто хоче зберегти зір

Німецькі учені організували дослідження за участю 54 учнів шостих класів, яких розділили на дві групи: контрольну та піддослідну. Під час уроку англійської мови у другої команди на партах були аромопалички з запахом троянд. Згодом, ці ж палички діти залишили біля своїх ліжок перед сном.

Цей запах допомагає вчитись

Наступного дня такий же аромат піддослідні відчували і під час лексичного тесту з англійської. З'ясувалось, що запах справді допомагав дітям значно краще запам'ятовувати нову інформацію.

"Школярі продемонстрували значно більший успіх в навчанні, коли ароматичні палички використовувалися під час навчання і під час сну", – поділився керівник дослідження доктор Юрген Корнмайер.

Цей запах допомагає вчитись

Читайте також: Це просте заняття може продовжити тривалість життя