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Учені назвали приємний аромат, який покращує пам'ять
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Для того, щоб покращити вивчення чогось нового, не обов'язково шукати особливу методику чи "зубрити" кожного дня. Учені виявили, що аромати здатні позитивно впливати на навчання.
Дослідники з Університетської лікарні Фрайбурга влаштували експеримент за участю школярів, який показав, що є запах, який допомагає покращити пам'ять. До слова, його можна з легкістю використовувати й у звичайному житті.
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Німецькі учені організували дослідження за участю 54 учнів шостих класів, яких розділили на дві групи: контрольну та піддослідну. Під час уроку англійської мови у другої команди на партах були аромопалички з запахом троянд. Згодом, ці ж палички діти залишили біля своїх ліжок перед сном.
Наступного дня такий же аромат піддослідні відчували і під час лексичного тесту з англійської. З'ясувалось, що запах справді допомагав дітям значно краще запам'ятовувати нову інформацію.
"Школярі продемонстрували значно більший успіх в навчанні, коли ароматичні палички використовувалися під час навчання і під час сну", – поділився керівник дослідження доктор Юрген Корнмайер.
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