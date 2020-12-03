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Провальна бійка між котами розсмішила мережу (відео)
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Домашні улюбленці регулярно стають зірками інтернету, адже їхня поведінка та вигляд навряд чи можуть когось залишити байдужим. Так трапилось і з котами на цьому відео, адже воно викликає усмішку за кілька секунд!
На платформі Reddit користувач з ніком HellsJuggernaut поділився епічним відео з котами, яке стрімко піднялось у тренди. За короткий час ролик зібрав понад 50 тисяч переглядів та сотню коментарів.
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А все тому, що рівень чарівності на записі просто зашкалює, адже один з котів вирішує напасти на іншого. Але, зважаючи на свою юність та статуру, бійка завершується ще до того, як почалась. Здається, саме з таких роликів варто починати день, щоб він був трішки кращим. Попереджаємо, що перегляд відео може викликати непереборне бажання завести домашнього улюбленця.
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