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Усміхнені собаки: новий челендж, який підіймає настрій

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Фото собак, які усміхаються - фото 1
Фото собак, які усміхаються / Billie Jack

Існують не лише дивні челенджі, які змушують сіпатись око від перегляду однакових фото чи відео. Приміром, цього разу користувачі активно діляться знімками своїх собак, які справді усміхаються. Порція гарного настрою точно гарантована!

Є щось особливе у тому, що люди можуть помічати, як тварини "усміхаються", адже це викликає теплі почуття та допомагає впоратись зі стресом. Тому ми впевнені, що багатьом потрібна особлива щоденна терапія у вигляді усміхнених собак, адже так швидко заспокоїтись та подарувати крутий настрій може далеко не всі.

І ще: Очікування та реальність: епічні фото їжі, від яких зникає апетит

Тому коли у Facebook стартував новий челендж з домашніми улюбленцями, то в мережі стало більше щасливих користувачів. Забудьте про дивні виклики з переодяганнями та типовими дівчатами, адже ці знімки безсумнівно можна назвати одними із найкращих подій, що траплялись у 2020.

Billie Jack - фото 437582
Billie Jack
Jade Ashton - фото 437581
Jade Ashton
Emily Lumley - фото 437580
Emily Lumley
Seth Bugden - фото 437579
Seth Bugden
Elana Watkin - фото 437578
Elana Watkin
Meg Aston - фото 437577
Meg Aston
Caitlin Carlia Weakley - фото 437575
Caitlin Carlia Weakley
Sheila Riley Meyer - фото 437574
Sheila Riley Meyer
Abbey Ann - фото 437573
Abbey Ann
Hayley Blade - фото 437572
Hayley Blade
Stephanie Doyle - фото 437571
Stephanie Doyle
Don Gibson - фото 437570
Don Gibson
Darian Williams - фото 437569
Darian Williams
Brandi Matthews - фото 437568
Brandi Matthews
Ingrid Sievers - фото 437567
Ingrid Sievers
Daniel Dalton-Scamman - фото 437566
Daniel Dalton-Scamman

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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