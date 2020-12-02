Усміхнені собаки: новий челендж, який підіймає настрій

Існують не лише дивні челенджі, які змушують сіпатись око від перегляду однакових фото чи відео. Приміром, цього разу користувачі активно діляться знімками своїх собак, які справді усміхаються. Порція гарного настрою точно гарантована!

Є щось особливе у тому, що люди можуть помічати, як тварини "усміхаються", адже це викликає теплі почуття та допомагає впоратись зі стресом. Тому ми впевнені, що багатьом потрібна особлива щоденна терапія у вигляді усміхнених собак, адже так швидко заспокоїтись та подарувати крутий настрій може далеко не всі.

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Тому коли у Facebook стартував новий челендж з домашніми улюбленцями, то в мережі стало більше щасливих користувачів. Забудьте про дивні виклики з переодяганнями та типовими дівчатами, адже ці знімки безсумнівно можна назвати одними із найкращих подій, що траплялись у 2020.

Billie Jack

Jade Ashton

Emily Lumley

Seth Bugden

Elana Watkin

Meg Aston

Caitlin Carlia Weakley

Sheila Riley Meyer

Abbey Ann

Hayley Blade

Stephanie Doyle

Don Gibson

Darian Williams

Brandi Matthews

Ingrid Sievers

Daniel Dalton-Scamman

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