Як правильно поводитися з грошима: поради експертів

Гроші, як багато живих істот, не можуть розповісти, що саме з ними не так. Але якщо навчитися розпізнавати це і поратися з цим, то успіх імовірний!

Розрізняйте вартість і корисність. Виробники мобільних телефонів випускають нові моделі кожен рік, а то і кожен місяць. Їх важко звинувачувати в тому, що вони хочуть заробити більше грошей, мотивуючи нас міняти телефони так часто, пише first-billion. Але що зміниться у вашому житті, якщо у вашому телефоні камера буде на кілька мегапікселів більше?

І ще: Чоловік у костюмі ведмедя пройшов понад 770 кілометрів, збираючи гроші на благодійність

Знайте, скільки вам треба грошей. Звучить банально. Але ви можете зараз відповісти на такі питання: скільки грошей вам потрібно для підтримки такого ж рівня життя? Просто для виживання? А для зміни в житті (покупка машини, шлюб і так далі)? Упевнені, у вас виникнуть труднощі з миттєвими відповідями на ці питання.

У фінансах все жорстко: якщо ви не розумієте щось одне і не справляєтеся з чимось одним, ви втрачаєте все. Тут немає права на помилку. Ключ до фінансового успіху – розуміння не тільки персоналу, але і фінансів. Ви будуєте розуміння, виробляєте систему, відчуваєте сигнали, справляєтеся з проблемою. І так – до кінця життя.

Це цікаво: Експерти підрахували, скільки грошей заробив Деніел Редкліфф за роль Гаррі Поттера