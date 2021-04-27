Чоловік у костюмі ведмедя пройшов понад 770 кілометрів, збираючи гроші на благодійність

33-річний Джессі Ларіос в костюмі ведмедя Bearsun за два тижні пройшов понад 770 кілометрів з Лос-Анджелеса в Сан-Франциско. У благодійну подорож він вирушив тільки з телефоном, туалетним приладдям, шкарпетками і ліхтариком.

Як пише Insider, на краудфандинговій платформі GoFundMe Джессі Ларіосу пожертвували 16,8 тисячі доларів. Всі виручені гроші він направить Національному альянсу з психічних захворювань (NAMI).

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За словами американця, вже на третій день він почав трохи шкодувати про те, що зважився на такий відчайдушний вчинок. Однак він продовжив подорож, відчуваючи підтримку людей в мережі.

Зараз Ларіос намагається зробити костюм міцнішим і вентильованим. У нову подорож – з Лос-Анджелеса в Лас-Вегас – чоловік вирушить уже через кілька тижнів. Потім він збирається подолати понад 4 тисячі кілометрів і здійснити мандрівку з Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. Відчайдух планує йти близько трьох місяців.

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