Як правильно плести маскувальні сітки: поради для тих, хто допомагає військовим

Ми не втомлюємося нагадувати про те, що абсолютно кожен може допомагати українській армії. Якщо не можете іти на фронт або переказувати гроші – можете плести маскувальні сітки. А ми розповімо, як правильно це робити.

Як правильно плести маскувальну сітку розповіла голова ГО "Надсяння" Соломія Риботицька. Візьміть на озброєння ці поради, щоб ефективніше допомагати українським бійцям.

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Як плести професійну маскувальну сітку

1. Основа має бути цупкою. Це може бути рибальська сітка товщиною 0,8 мм – 2 мм, а її вічко – 4 на 4 сантиметри. На раму вона має бути натягнута, наче струна.

2. Сітка має бути сплетена не загусто і не зарідко. Має бути золота середина. Це дозволить не бачити наших бійців, але залишати для них видимість ворогів, а також усього, що відбувається довкола.

3. Кольори мають бути природні, землянисті, трав'яні відтінки, хакі. Ні в якому разі не червоний, не синій, не білий або інші яскраві кольори.

4. Міцно затягуйте стрічки, щоб тканина не провисала, коли сітка буде знята з рами.

5. Не варто плести "паркет" із рівних і чітких візерунків. Має бути творчий хаос. Пам'ятайте, що у природі немає рівних ліній.

6. Чергуйте кольори між собою, щоб було розмаїття.

7. Ширина смужки має сягати 4 сантиметрів, а довжина – 30 – 100 сантиметрів.

8. Щоб сітка накрила "машину" чи "хату", її розмір має бути 6 на 9 і 9 на 12 метрів відповідно.

9. Плести сітку варто з легких матеріалів.

Важливо! Маскувальна сітка має бути легкою, а не нагадувати 60-кілограмовий килим.

Плетіть маскувальні сітки правильно та пам'ятайте, що все буде Україна!

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