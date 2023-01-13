Як правильно підійматися сходами – Інститут серця МОЗ відповідає

Інститут серця МОЗ закликає поберегти серце. І дає поради мешканцям багатоповерхівок, які через відімкнення світла змушені йти догори пішки – читайте нижче.

Унаслідок російських обстрілів українська енергосистема змушена вдаватися до тимчасових відключень світла. Що, логічно, призводить до несправності ліфтів. Через це власники квартир підіймаються на верхні поверхи самотужки, часто потерпаючи від задишки, втоми й болю у грудях.

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Отже, поради кардіолога: що робити, щоб не нашкодити своєму серцю та здоров'ю, підіймаючись сходами.

Фізичне навантаження повинно бути поступовим – від слабкого до середнього. Не намагайтесь відразу швидко та з поривами подолати сходи. Починайте підійматись в середньому чи повільному ритмі. Робіть зупинки через 5 хвилин на 1-2 хвилини, за цей період серце встигає відновити ритм. Не змінюйте ритм. Якщо вам необхідно піднятись на 10 й поверх, робіть це в одному, максимально спокійному ритмі. При спусканні сходами важливо берегти коліна, та не давати їм надмірного навантаження, адже навіть незначна травма може значно ускладнити і підйоми, і спуски надалі. Спускайтесь обережно, повільно та без стрибків. Не поспішайте, будьте уважні. Намагайтесь ставати на повну стопу та розподіляйте навантаження на обидві ноги.

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