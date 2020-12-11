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Чому не варто займатися сексом в автомобілі взимку
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Хочете зробити зимовий секс в автомобілі повністю безпечним? Зверніть увагу на наведені нижче пункти, і з чистою совістю надягайте парадні мешти для побачень.
Секс і пічка. Багато хто чув про те, що люди гинули e своєму авто, надихавшись чадним газом. Щоб такого не сталося, паркуйтесь на свіжому повітрі, глушіть мотор відразу ж, як тільки салон прогріється до потрібної температури. Оптимальною автомобільною температурою для зими вважається 21-22 градуси.
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Секс і пуховик. Спочатку ви зібрали верхнім одягом весь бруд з вулиці, а потім підклали під розпалене тіло супутниці? Не добре. Краще відкиньте весь верхній одяг якнайдалі від себе. І пози вибирайте правильні. Наприклад, сідайте на крісло, не знімаючи джинси, а супутницю саджайте зверху.
Секс і акумулятор. Навіть якщо у вас вийшло досягти оргазму, минаючи всі перераховані вище перешкоди, і вразити не тільки супутницю, але і себе, підлість може підкласти добре знайомий і такий рідний акумулятор. Взимку не тільки у людей вилазять болячки, але і механізми підводять.
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